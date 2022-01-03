4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita sayesinde 33 yıl sonra annesine kavuştu

Çin'de 33 yıl önce daha henüz 4 yaşındayken kaçırılan Li Jingwei, aklında kalanlara göre çizdiği harita sayesinde köyünü bulup, annesine kavuştu.

Li Jingwei, 1989 yılında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Zhaotong kentinde kaçırılıp, çocuk kaçakçılığı yapan bir çeteye satılmıştı.

Çete, Li'yi yaklaşık 1800 kilometre ötedeki bir aileye sattı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan Li, kendisini evlat edinen çifte sorarak, ya da DNA veri tabanlarını araştırarak gerçek ailesini bulamayınca, çareyi internete başvurmakta buldu.

24 Aralık'ta video paylaşım uygulaması Douyin'den elle çizdiği haritayı paylaştı.

"Bu, hafızamdan çizdiğim harita" diyerek gösterdiği haritada okul olduğu sanılan bir bina, bir bambu ormanı ve küçük bir havuz görünüyordu.

"Ben evini arayan bir çocuğum. 1989 civarında yaklaşık 4 yaşındayken kel bir komşu tarafından Henan'a götürüldüm" dediği video binlerce kez paylaşıldı.

Polis, haritayı küçük bir köyle ve oğlu kaybolan bir kadınla eşleştirdi.

Yapılan DNA testleri de durumu doğrulayınca, ana-oğul yıllar sonra birbirlerine kavuştu.

30 yıl sonra buluşmaları sırasında çekilen videoda Li Jingwei, dikkatle annesinin maskesini indirerek yüzüne bakıyor, sonra da gözyaşları içinde onu kucaklıyor.

Li, gerçek annesiyle bir araya gelmeden önce video paylaşım sitesindeki profiline "33 yıllık bekleyiş, özlemle dolu sayısız gece ve nihayet hafızadan elle çizilmiş bir harita... 13 gün sonra mükemmel bir kavuşma anı" diye yazdı, "Aileme kavuşmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim."

Kaçırılan çocukların sayısı

Erkek çocuk sahip olmaya büyük önem verilen Çin'de çocuklar sık sık kaçırılarak, başka ailelere satılıyor.

2015 yılında yapılan tahminlere göre, her yıl kaçırılan çocuk sayısı 20 bini buluyor.

2021 yılında birçok genç adam uzun yıllar sonra ailesine kavuştu.

Geçen Temmuz ayında da Çin’de bir baba 24 yıl önce kaçırılan oğlunu bulmuştu.

