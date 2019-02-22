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4 yeni Bölge Adliye Mahkemesi kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da Bölge Adliye Mahkemeleri kurulacağını bildirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4 ilde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Gül, yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulacağını bildirdi.

Bölge Adliye Mahkemelerinin 2016 yılının Temmuz ayında Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde faaliyete geçtiğini, 2017 yılında Adana ve Bursa'da, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya'da Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısının 11'e yükseldiğini hatırlatan Gül, "Bölge Adliye Mahkemeleri yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ediyor ve yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan HSK, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak.
4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkacak.

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