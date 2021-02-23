4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis uygulamasında yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy’de gerçekleştirilen uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen 2 kişiden birinin yağma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin durumundan şüphelendikleri için durdurduğu 2 şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Ş.K. isimli şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçlaması ile işlem yapılırken birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. isimli şahıs gözaltına alınarak ilgili birime teslim edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

