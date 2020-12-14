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  4. 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

14.12.2020 22:26 | Son Güncelleme:
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4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Mardin’de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesi Toptepe Mahallesi’nde ikamet eden uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M.A.

Mardin’de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesi Toptepe Mahallesi’nde ikamet eden uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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