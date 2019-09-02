4 yıl önce öldürülen baba ve oğlun yakınlarından ’katil bulunamadı’ sitemi

Aksaray’da 4 yıl önce Ramazan Bayramı’nda kuzeni Yüksel Güçlü tarafından öldürülen Mehmet Akif Güçlü ve oğlu Can Güçlü’nün katil zanlısı halen yakalanamazken, öldürülen baba ve oğlun yakınları olayın ardından 4 yıl geçmesine rağmen firar olan cinayet zanlısının yakalanamamasına sitem etti, yetkililerden yardım istedi.

Olay, 17 Temmuz 2015 tarihinde Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Camili köyünde meydana geldi. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Mehmet Akif Güçlü (35), Camili köyünde yaşayan anne ve babasını ziyaret için ailesiyle birlikte gittiği köyde, ziyaret sırasında önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan kuzeni Yüksel Güçlü (45) ile karşılaştı. İki kuzen arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Yüksel Güçlü belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak Mehmet Akif Güçlü’ye ve daha sonra babasına sarılan Can Güçlü’ye ateş ederek öldürdü.

“Kardeşim ve yeğenimin mezarına başım dik gitmek istiyorum”

Olayın ardından 4 yıl geçmesine ve cinayet zanlısının kimliğinin bilinmesine rağmen hala yakalanamadığını belirten Mehmet Akif Güçlü’nün ablası Saynur Güçlü Yüksel (40), “Katil zanlısı Yüksel Güçlü, amcamın oğlu olur. Kardeşim ve yeğenimin canına kastetti. Hiçbir sebep yokken, hiçbir sorgu, sual olmadan ikisinin de canına kastetti. O tarihten bu tarafa hiçbir haber alamıyoruz, bulunamıyor. Ben Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Eminim ki haberleri olduğu takdirde bana da yardım elini uzatacaktır. Kardeşimin ve yeğenimin canına kasteden zalimin ve o zalime yardım ve yataklık edenlerin araştırılarak bulunup, adalet önünde yargılanmasını istiyorum. O zalimin bulunduğu takdirde kardeşim ve yeğenimin yanına başım dik bir şekilde bulunduğunu haber vererek gitmek istiyorum” dedi.