HABER

4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 22:02 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 yıl önce böbrek nakli olan ve bu ameliyattan sonra kendi organlarını da bağışlayan İlhan Asa’nın (48), beyin felci sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ömümü gerçekleşti.

4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 yıl önce böbrek nakli olan ve bu ameliyattan sonra kendi organlarını da bağışlayan İlhan Asa’nın (48), beyin felci sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ömümü gerçekleşti. Bunun üzerine Asa'nın kalbi karaciğeri ve iki korneası, başka hastalara nakil yapılmak üzere alındı.
Beyin damarlarına bağlı felç geçiren ve İnegöl ilçesindeki özel hastanede tedavi gören İlhan Asa'nın, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. 4 yıl önce böbrek nakli olan Asa, aynı yıl organlarını bağışladı. Asa'nın ölümünün ardından organ nakli için Bursa ve İstanbul’daki özel hastanelerden gelen uzman Organ Nakil ekipleri, Hastanenin Nöroloji Uzmanı Dr. Utku Ayvacıoğlu, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül ve Organ Nakil Koordinatörü Di̇lek Sevinç’ten oluşan ekipler, Asa'nın kalbini, karaciğerini ve iki korneasını alarak, tedavi gören 4 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.
4 HASTAYA UMUT OLDU
Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Mahmut Gül, “Beyin damarlarına bağlı felç olmuş ve hastanemize sevk edilmişti. Hastanemizde tedavisi süren 48 yaşındaki erkek hastamızın maalesef beyin ölümü gerçekleştirdi. Hastamız 4 yıl önce organ nakli olurken, organlarını da bağışlamıştı. Bu sabah beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarının nakli için hızlı bir süreç başladı. Hastamızın kalp, Karaciğer ve iki korneası nakledilmek üzere alındı. Hastamızın kalbi İstanbul’dan gelen ekip tarafından, Karaciğer ve korneaları Bursa’dan gelen ekip tarafından alındı. Vefat eden hastamız, 4 hastaya umut oldu” dedi.
DİNİMİZDE ORGAN BAĞIŞININ SEVABI VAR
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın kayın biraderi Şahin Keser, “Eniştem ölmeden önce Türkiye’ye örnek olacak, organ bağışında bulunmuş. Organa çok ihtiyacı olan insanlar var. Organ nakli bekleyenler için eniştemizin organları inşallah umut olur. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur. Dinimizde organ bağışının sevabı var” dedi.

FOTOĞRAFLI

4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu4 yıl önce organ nakli olan hastanın organları 4 hastaya umut oldu

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Köpeği ezip yoluna devam ettiKöpeği ezip yoluna devam etti
İzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıpİzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şeyma'ya Itır Esen sorulunca bakın ne dedi!

Şeyma'ya Itır Esen sorulunca bakın ne dedi!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.