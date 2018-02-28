MAGAZİN

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 09:55 | Son Güncelleme

Şu sıralar 'Söz' dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu Aybüke Pusat, 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılmış.

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

7'NCİ SORUYA KADAR GELMİŞTİ

Dört yıl önce katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Aykübe Pusat'ın, o dönem Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Yarışmanın 5 Mayıs 2014'te ekrana gelen bölümünde Pusat, 7'nci soruya kadar gelmişti.

soz

TÜRKÜ SORUSUNDA ÇEKİLDİ

"Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?" sorusuna "Ali Ekber Çiçek" yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını kullandı. Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. Bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.

HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI

Aybüke Pusat, yarışmaya 125 bin lira hedefiyle katılmış ancak 7 bin 500 liralık soru sonrası yarışmacı koltuğundan kalkmıştı.

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