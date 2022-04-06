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  4. 4 yıl sonra aracı yine bu hale geldi! Sebebi 'yok artık' dedirtti

4 yıl sonra aracı yine bu hale geldi! Sebebi 'yok artık' dedirtti

06.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki kuvvetli rüzgar otomobil sahiplerinin kabusu oldu. Bağcılar'da rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar aracın üzerine düştü. Aynı binadan 4 yıl önce de uçan çatının aynı arabanın üzerine düştüğü öğrenildi. Otomobilin sahibi esnaf Ahmet Taşkıran 2 kez yaşadığı olay için "Burası herhalde benim sonum olacak" dedi.

4 yıl sonra aracı yine bu hale geldi! Sebebi 'yok artık' dedirtti

İstanbul'da 3 gün önce etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle binanın çatısından kopan büyük bir parça, sokaktaki park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu.

4 YIL ÖNCE YİNE AYNI ARACIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ

Aynı binadan 4 yıl önce uçan çatının aynı esnafın 3 aracının üzerine düştüğü öğrenildi. Çatının otomobillerin üzerine uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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"BURASI HERHALDE BENİM SONUM OLACAK"

Araçlarının üzerine 4 yıl arayla 2 kez çatının uçtuğu esnaf Ahmet Taşkıran, çatının iyi tamir edilmediği için tekrar uçtuğunu belirtti. Taşkıran, "Burada çalışıyordum, bir anda rüzgâr esti. Bu yukarısı da daha önce uçtuğundan dolayı aklıma geldi döndüm baktım. Çatı üzerime doğru geliyor. Ben içeriye doğru kaçtım.

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4 sene önce uçtuğu zaman burada 3 arabanın üzerine düştü. Mal sahibi gitti belediyeden parayı aldı, çatıyı tekrardan yaptı. Ama iyi yapamamışlar, ufak bir rüzgârda yine üzerimize geldi. Burası herhalde benim sonum olacak. Bir arabada 25-30 bin liralık hasar var, diğer arabada da aynı şekilde hasar var. 4 sene önceki hasarlarda 2 araç kendimizindi. Onlarla ilgili para talep etmedik ama bu defa bakalım nasıl olacak" diye konuştu.

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(DHA)

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