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4 yıl sonra ‘dördüz’ lerin doğum gününü kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:42 | Son Güncelleme

Erzurum’da 4 yıldır evli olan Gülşah ve Mahmut Kemaloğlu çiftinin çocuk hasretleri 1 yıl önce dünyaya gelen dördüz bebekler ile son buldu.Erzurum’da 4 yıl önce evlenen Gülşah ve Mahmut Kemaloğlu çifti, 4 yıl boyunca bebek sahibi olmak istedi.

Erzurum’da 4 yıldır evli olan Gülşah ve Mahmut Kemaloğlu çiftinin çocuk hasretleri 1 yıl önce dünyaya gelen dördüz bebekler ile son buldu.
Erzurum’da 4 yıl önce evlenen Gülşah ve Mahmut Kemaloğlu çifti, 4 yıl boyunca bebek sahibi olmak istedi. Çocuklarının olması için 4 yıl tedavi gören çift, dördüz bebeklerinin olacağını duyunca büyük mutluluk yaşadı. İki kız iki erkek olan çocuklarının isimlerini Ege Asaf, Defne Şura, Yusuf Taha, Zehra Avzem koyan çift, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’ın yaptığı doğum günü jesti ile dördüzlerin 1. yaş gününü kutladı.
‘Dördüzlerin ilk yaş pastası Aziziye Belediye Başkanı’ndan’
Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve ekibi, dördüzlerin ilk doğum gününde aileye sürpriz doğum günü jesti yaptı. Yaş pastayla eve gelen ekip, balonlarla ve süslemelerle odayı dördüzler için süsledi. Yaş pasta Başkan Orhan ve dördüzler için aynı evde toplanan tüm aile bireylerinin alkışları eşliğinde kesildi. Aile hayli zorlu geçen bir yılın yorgunluğunu omuzlarında taşırken, ilk kez doğum günü pastası kesilen dördüzlerin ise keyfine diyecek yoktu.
‘Aziziye ilçesinin ilk dördüz bebekleri’
Erzurum’un Aziziye ilçesinde ilk defa dördüz bebek olduğunu ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, “Bu mutluluklarını paylaşmak istedik. Gerçekten çok güzel bir şey. İlçemizde yaşayan dördüz çocuklar yoktu. Bizde bu anlamda evlerinde ziyaret edip doğum günlerini kutlamak istedik, doğum günlerinde yanlarında olmak istedik. Her zaman ‘Gönül belediyeciliği’ projesiyle yürüdüğümüz için bu konuda ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hem de çocukları görmek için geldik. Bizim içinde hoş bir anı hoş bir faaliyet oldu. Bundan sonrada ailenin ihtiyaç alanında yanlarında olacağız” dedi.
Güzel bir süreç olduğunu ama zorlandıklarını belirten anne Gülşah Kemaloğlu ise, “Çok farklı bir duygu bizim için. Gerçekten Allah’ın bir lütfu. Güzel bir süreç, tabi zorlu bir süreçten geçtik. Sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Güzellikleriyle geçti. Bakımları biraz meşakkatli, kolay olmuyor. Allah yardım ediyor ama ek gıdaya geçtiler zorluk yaşıyoruz biraz. Başkanımızın gelmesi bizim için büyük bir mutluluk oldu” şeklinde konuştu.

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