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4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 4 yıl önce sınav için gittiği şehir merkezinden dönmeyen ve geçen hafta dağlık bölgede cansız bedeni bulanarak şehit olduğu belirlenen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan ve PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık bir bölgede bulundu.

4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta 4 yıl önce sınav için gittiği şehir merkezinden dönmeyen ve geçen hafta dağlık bölgede cansız bedeni bulanarak şehit olduğu belirlenen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat, memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan ve PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık bir bölgede bulundu. Şehit olduğu belirlenen Polat için memleketi Gaziantep Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin ailesi şehit Polat’ın al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Polat’ın cenazesi ikindi namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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