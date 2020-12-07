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  4. 4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

07.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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4 yıl sonra yürek yakan buluşma! Annesini tanımadı, 'baba' diye ağladı

Şanlıurfa'da babası tarafından alıkonulan 7 yaşındaki Şariban Yıldız, 4 yıl sonra verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve İngiltere’den gelen annesi Zübeyde Kocaman'a teslim edildi. Yıllar sonra annesiyle bir araya getirilen Şariban, annesini tanımadı ve 'baba' diye ağlamaya başladı. Gözü yaşlı annesinin uzun süren çabaları sonucu küçük kız sakinleşti.

İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul’da Halil Y. ile birlikte yaşadı. Daha sonra İngiltere'ye dönen Zübeyde Kocaman, burada dünyaya bir kız çocuğu getirdi ve ismini Şariban koydu. Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Yıldız’ı kızı ile buluşması için İngiltere’ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Yıldız, İngiltere'ye gidemedi. Halil Yıldız’ın ısrarı üzerine Zübeyde Kocaman, kızıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Ancak, Halil Yıldız buluşmanın ardından çocuğu kaçırdı. Kızını kaçıran Halil'in izine ulaşamayan anne İngiltere’ye geri döndü ancak velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. Yıllar süren ve daha önce çocuğunu alması Halil Yıldız'ın yakınları tarafından engellenen annenin hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı.

KÜÇÜK KIZI İLE BULUŞTU

Güvenlik güçleri, velayeti annesinde olan küçük kızı babasından alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna yerleştirdi. Yıllar sonra hukuk mücadelesini kazanan anne de bugün avukatıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Adliyede velayet evrakını ibraz etmesinin ardından savcılık kararıyla çocuğun annesine iadesi için talimat verildi. Adliyeden çıkan Zübeyde Kocaman ile güvenlik güçlerince babasından alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurdunda yerleştirilen küçük kızı Şanlıurfa Polisevi'nde buluştu.

ANNESİNİ TANIMADI, 'BABA' DİYE AĞLADI

4 yıldır görmediği annesi ile bir araya gelen Şariban gözyaşı döktü. Tanımadığı için yabancılık çektiği annesini görünce 'Baba' diye ağlayan küçük kız, annesi ve görevliler tarafından sakinleştirildi. Kızını yıllar sonra kucaklayan anne de buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zübeyde Kocaman, daha sonra sakinleşen ve kucaklaşarak hasret giderdiği kızıyla birlikte havalimanına gitti. Uçağa binerken sakinleşen kızıyla sohbet eden anne Zübeyde Kocaman, hukuk mücadelesinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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