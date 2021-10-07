HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 yıla kadar hapsi isteniyor! Yılmaz Özdil'den "TDK"lı savunma

4 yıla kadar hapsi isteniyor! Yılmaz Özdil'den "TDK"lı savunma

07.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademisyen Ebubekir Sifil’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Yılmaz Özdil, 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Özdil, “‘Yobaz’ kelimesi müşteki tarafından hakaret olarak algılanmış ancak ben kelimeyi Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı şekilde kullandım” dedi.

4 yıla kadar hapsi isteniyor! Yılmaz Özdil'den "TDK"lı savunma

Kendisine "Cenazesi camiye alınmasın" diyen müşteki akademisyen Ebubekir Sifil’e "Yobazın Tehdidi" başlıklı yazısında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci yazar Yılmaz Özdil’in, 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Yılmaz Özdil ile tarafların avukatları hazır bulundu.

ÖZDİL'DEN "TDK"LI SAVUNMA

Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen sanık Yılmaz Özdil, “İddianameye konu yazı içeriğinde hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmüyorum. Yazımın içeriğinde geçen ‘yobaz’ kelimesi müşteki tarafından hakaret olarak algılanmış ancak ben kelimeyi Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı şekilde kullandım. Müştekiye hakaret etme kastım yoktur. Yazıyı yazma amacım, müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti. Müştekiyle kişisel bir husumetim olmadığı gibi hakaret etme kastım da yoktur. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Özdil’in savunmasına katıldıklarını belirten avukatları, beraatını istedi. Müştekinin programı nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyleyen avukatı ise, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme, müştekinin beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yılmaz Özdil’in sözlerinin müştekinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve eleştiri sınırlarını aştığı anlatıldı. Şikayet konusunun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşamadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Özdil’in, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Boğaziçi Üniversitesinde polis müdahalesi! Gözaltılar varBoğaziçi Üniversitesinde polis müdahalesi! Gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
yılmaz özdil
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısı neyi ifade ediyor?

2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısı neyi ifade ediyor?

Bir ısırık alınca gözyaşlarına boğuldu

Bir ısırık alınca gözyaşlarına boğuldu

İnsanlarla ilişkiyi reddediyor! Şişme bebeklerle...

İnsanlarla ilişkiyi reddediyor! Şişme bebeklerle...

Dalga geçiyorlardı, tamamen değiştiler! Eski hallerini...

Dalga geçiyorlardı, tamamen değiştiler! Eski hallerini...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.