4 yılda 10.000 konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı’dan ev almanın tam zamanı

Gayrimenkul sektörünü değerlendiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörü, yılın ikinci yarısından itibaren ivme kazanarak başarılı bir yıl sonu performansı sergiledi. Sektördeki bu hareketlilik hem ev sahibi olmak isteyenler hem de yatırım yapmayı düşünenler için önemli fırsatlar sunuyor. 'Ev sahibi olmak için doğru zaman,' dedi.

“4 Yılda 10.000 Konut Teslim Ettik”

Sur Yapı olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Elmas, “İstanbul ve Antalya’da binlerce konutun inşaatına aynı anda devam ederek rekor bir teslim performansı gerçekleştirdik. Son 4 yılda 10.000 konut teslim ettik. Bize güvenen ve Sur Yapı markasını tercih eden yüzlerce aileyi sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduk. 2023 yılının son çeyreğinde teslimlerine başladığımız Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu ve Topkapı projelerimizi ev sahipleriyle buluşturduk. Aynı zamanda 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine inşa edilen mega proje Sur Yapı Antalya’da da teslimleri aralıksız sürdürdük. Sur Yapı Antalya, şu an 30 bin kişinin yaşadığı bir şehir haline geldi” dedi.

Göz kamaştıran bir eser

Geçen yıl “Göz kamaştıran bir eser” sloganıyla lansmanını gerçekleştirdiğimiz Sur Yapı Ümraniye projemiz de İstanbul Anadolu yakasında yeni bir cazibe merkezine dönüştü” diyen Elmas, Sur Yapı Ümraniye’nin avantajlı konumuyla sakinlerine kolay ulaşım imkânının yanı sıra sosyal yaşamın merkezinde bir hayat sunduğunu ifade etti. Elmas, “Hayata değer katma vizyonu ile tasarlandığımız Sur Yapı Ümraniye, modern mimarisi ve sosyal imkanlarıyla Anadolu yakasının iş merkezi konumunda bulunan Ümraniye’nin gözdesi haline geldi” diye konuştu.

Yüzde 20 indirim, yüzde 10 peşinat, 48 ay vade avantajı

Sur Yapı, bünyesinde gerçekleştirdiği indirim kampanyalarıyla da cazip ödemelerle ev sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi Sur Yapı Antalya, cazip ödeme avantajları sunan indirim kampanyasıyla ev sahibi olma imkânı sağlıyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yeni kampanyamız ile yüzde 20 indirim, yüzde 10 peşinat ve Sur Yapı bünyesinde vade farksız 48 ay vade avantajlarıyla ev sahibi olma imkânı sunuyoruz” dedi.

Elmas, “Sur Yapı Antalya projesinde şu anda 30 binden fazla kişi yaşıyor. Antalya’nın yeni yaşam merkezi haline gelen Sur Yapı Antalya, evleri, sokakları, parkları, bahçeleri, dükkânları, mağazaları ve Alışveriş Caddesi’yle yaşayan bir kente dönüşmüş durumda. Doğa ile bütünleşmiş modern bir şehir yaşamı sunduğumuz bu büyük fikirde yerini almak isteyenler mega projemize özel sağladığımız alım fırsatından faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Büyük fikirde yerinizi alın, siz de kazanın”

“Büyük fikirde yerinizi alın, siz de kazanın” söylemiyle hayata geçirilen kampanya Sur Yapı Antalya Suites, Sur Cadde, Turkuaz ve Vitrin etaplarını kapsıyor.

Sur Yapı Antalya projesinin öne çıkan etaplarından olan Antalya Suites, muhteşem deniz manzarasıyla lüks tasarım ve modern mimariyi bir arada bulunduruyor ve site sakinlerini Antalya’nın muhteşem havası ve yeşil doğasıyla buluşturuyor.

1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi’ne ev sahipliği yapan Sur Cadde, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor. Sur Yapı Antalya’da “Suyla gelen medeniyet” temasının hâkim olduğu Turkuaz sitesinin ise tüm blokları su kenarında yer alıyor.

Konforun ve doğanın buluştuğu Sur Yapı Antalya Turkuaz sitesi, cazip ödeme koşullarıyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralama imkânı sağlıyor.

Devasa bir ‘Akıllı Şehir’ olma özelliğine sahip Sur Yapı Antalya’nın içerisinde yer alan Vitrin Antalya ise modern şehir imkanlarını doğanın tüm güzellikleriyle birlikte sunuyor. Projenin en dikkat çekici etaplarından olan sitede 77–126 metrekare aralığındaki 2+1 ve 3+1 bahçeli daireler, parklar ve yüzme havuzları yer alıyor. Yeni şehrin vitrini Sur Yapı Antalya Vitrin’de yerini almak isteyenler de yüzde 20 indirim, yüzde 10 peşinat ve Sur Yapı bünyesinde vade farksız 48 ay vade avantajlarını elde edebiliyor.

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