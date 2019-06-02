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4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti.Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejimi baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor.

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejimi baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor. Son 8 bayramda Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 400 bin 541 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti. Bu Ramazan Bayramını da ülkesinde geçirmek isteyen 20 bin 576 Suriyeli, ülkelerine döndü. Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında dönüş yapacak.

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

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