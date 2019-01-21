4 yılda 8 bin 545 hayvanı tedavi ettiler

İSTANBUL, (DHA) -Beylikdüzü’nde yer alan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2014-2018 tarihleri arasında 4 bin 805 hayvanı kısırlaştırıldı, 8 bin 545’inin ise tedavi etti.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan hayvanlara sağlıklı ve konforlu imkânlar sağlamaya devam ediyor. Beylikdüzü’nde yer alan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kedi evlerinden; hayvan bakım ünitelerine ve sahiplendirilme işlemlerine kadar birçok alanda hizmet veriliyor. Tüm bu hizmetler kapsamında faaliyetlerini sürdüren müdürlük, 2014-2018 tarihleri arasında 4 bin 805 hayvanı kısırlaştırarak, 8 bin 545’inin ise tedavi işlemini tamamladı.

Bu tarihler arasında ayrıca 4 bin 805 hayvan da işaretlenerek tedavi altına alındı ve 6 bin 314’üne kuduz aşısı uygulandı. Beylikdüzü’nde bugüne dek toplamda 522 kedi evi dağıtan müdürlük aynı zamanda bin 417 hayvanın da sahiplendirilmesini sağladı.

ÖĞRENCİLERE SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ

Ayrıca ilçede bulunan 113 bin 8 öğrenciye de sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimler veren Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arasında toplamda 37 bin 716 hizmet gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “2015 yılı sonundan itibaren; sokak hayvanlarının beslenmesi için yaz aylarında günlük 3-5 bin kilogram, kış aylarında ise 4-4.5 bin kilogram yemek pişirilerek bakım evi içi ve dışı beslenmelerinin sağlandı. Üstelik sağlanmaya da devam ediliyor. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun projesiyle mevcut Geçici Hayvan Bakımevi’nin yüzde 75’i revize edilerek yeniden yapılandı ve 14 bin metrekarelik alanıyla yenilenerek tam donanımlı Hayvan Hastanesi olarak 2015 yılından bu yana hizmet vermeye devam ediyor” dedi.