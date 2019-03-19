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4 yılda tamamladığı teknesiyle dünya turuna çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytin ticareti yapan Ziya Kafa (48), izlediği belgeselden esinlenerek tekne yapımını öğrendi ve 4 yıllık çalışma sonunda 7,5 metrelik teknesini suya indirdi.

4 yılda tamamladığı teknesiyle dünya turuna çıkacak

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytin ticareti yapan Ziya Kafa (48), izlediği belgeselden esinlenerek tekne yapımını öğrendi ve 4 yıllık çalışma sonunda 7,5 metrelik teknesini suya indirdi. Ziya Kafa, teknesiyle dünya turuna çıkmak istediğini söyledi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2013 yılında, bir belgeselde tekne yapımını izleyen Ziya Kafa, daha sonra kendi teknesini yapmaya karar verdi. Hiçbir denizcilik tecrübesi olmayan Ziya Kafa, tekneyi yapmak için Orhangazi'de bir atölye ile anlaştı. Kafa, atölyede hafta sonları ve tatil günlerinde çalışarak, 4 yılda 7,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde içinde 6 kişinin konaklayabileceği, mutfağı ve lavabosu olan açık deniz teknesi inşa etti. 2 çocuk babası Ziya Kafa'nın elektrik ve elektronik aksamından, ahşap yapısına kadar tamamını kendi ürettiği teknesi, vinç ile Yalova Yat Marinası'na götürüldü. Burada suya indirilen tekne, yelkenli direkleri ve son düzenlemeleri yapıldıktan sonra açık denize çıkarılacak.
DÜNYA TURU HAYALİ
Televizyondaki belgeselden esinlenerek kendisinin de bu tekneyi yapabileceğine inandığını anlatan Ziya Kafa, ''2013 yılında projeye başlayarak, malzeme satın alma işlemlerini gerçekleştirdim. Tekne, Brezilyalı Roberto Barros'un tasarımı olan açık deniz yelkenli tekne. Aynı zamanda motoru da var. Dünya turu yapılabilecek teknelerden birisi. Benim de böyle dünya turu gibi bir niyetim var. İleride bunun da hazırlıklarını yapacağım'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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