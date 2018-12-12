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4 yıldan beri aracı olmayan Erzurumlu'ya 'İstanbul'da kaçak geçiş yaptın' cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

Erzurum'da 55 yaşındaki Sinan Geçit'e, otomobiliyle İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza geldi. Geçit, 4 yıldan beri aracının olmadığını belirtirken 'Bu cezayı ödemeyeceğim' dedi.

4 yıldan beri aracı olmayan Erzurumlu'ya 'İstanbul'da kaçak geçiş yaptın' cezası

Merkez Yakutiye ilçesinde oturan, karayollarından emekli evli ve 3 çocuk babası Sinan Geçit'e, 2017 yılında İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiliyle kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile ceza geldi.

Ceza makbuzunun 27 Kasım'da 2018'de eline geçtiğinde şaşkına dönen Geçit, 4 yıldan beri aracının olmadığını söyledi. Geçit, "Benim otomobilim yok. Yıllardır İstanbul'a gitmedim. Yaptığım araştırmada cezanın yazıldığı 06 EPL 11 plakalı araç, 92 model şahin ve Murat Bayram adlı bir kişiye ait. Zaten o araca ait plaka da 2015'den itibaren boşta. Sanırım sahibi, aracı hurdaya vermiş. 7 lira geçiş ücreti faiziyle 35 lira olmuş. Bu parayı ödemeyeceğim. Gerekirse mahkemeye giderim" diye konuştu.

kacak-gecis

Yıllardır üzerine kayıtlı bir araç bulunmadığını belirten Sinan Geçit, "Bu olay başıma geldiğinde öğrendim ki ben ne ilkim, ne de son olacağım. Yazık, günah. Belki 35 lira önemli bir para değil, ama herkes görevini tam yapsın. Bu cezayı ödedikten sonra aynı araca ait diğer cezalar da gelirse ne yaparım? Bu hata düzeltilmezse hukuk mücadelesi başlatacağım" dedi. (DHA)

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Erzurum istanbul trafik cezası Fatih Sultan Mehmet otomobil kaçak geçiş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Her ay ödedigin elektrik faturasi ne olucak? Oda ceza işte
Gelen tebligatın arkasını oyu be cahil adam itiraz etme hakkın yazıyor. satış belgeni fot. yolla karayollarına ceza kalkar.
Devlet açıkça avanta alıyor.Yapacak bişey yok. Bende OGS var Hgs den kaçak geçiş cezası geldi. Haram zıkkım olsun
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