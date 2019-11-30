HABER

4 yıldır aranan şüpheli, ailesini ziyaret ederken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 22:22 | Son Güncelleme

BURSA'da, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan O.A., ailesini ziyaret ettiği evden çıkarken jandarma ekiplerince yakalandı.

4 yıldır aranan şüpheli, ailesini ziyaret ederken yakalandı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan O.A., ailesini ziyaret ettiği evden çıkarken jandarma ekiplerince yakalandı.
'Nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.'yı yakalamak için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu. Yapılan takibin ardından O.A.'nın Kestel ilçesinde oturan ailesini ziyaret edeceği bilgisine ulaşan jandarma, bölgede keşif yaptı. Ailesini ziyaret ettikten sonra evden çıkan O.A., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

4 yıldır aranan şüpheli, ailesini ziyaret ederken yakalandı

PARTNERTeşekkürler bu sevgi içinTeşekkürler bu sevgi için
Manisa’da uyuşturucu çetesi çökertildiManisa’da uyuşturucu çetesi çökertildi
Sakarya polisi çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdiSakarya polisi çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Esra Erol'da şok üstüne şok! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı ajanın öldürülmesine ilişkin 7 kişiye tutuklama talebi

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.