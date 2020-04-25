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  4. 4 yıldır evden çıkamıyor! Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi

4 yıldır evden çıkamıyor! Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Tokat Reşadiye'de 61 yaşındaki Şennaz Çelik, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen 'lenfödem' nedeniyle evden çıkamıyor. Geçirdiği kaza sonrası hastalığının başladığını belirten Çelik, "Pek çok doktora gittim, gezmediğim yer kalmadı. Fil hastalığı diyorlar. Kapıya bile çıkamıyorum, gezmeye gidemiyorum. Devletimizden, bilim adamlarımızdan ayağa kalkmak için yardım istiyorum" dedi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, kızı Semiha ve damadı Burhan Şimşek ile birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Şennaz Çelik, 2008 yılında eşi Burhan Çelik ile birlikte trafik kazası geçirdi. Kazada eşini kaybeden Şennaz Çelik, 85 gün hastanede tedavi gördü. Ayağındaki kılcal damarların kopması nedeniyle de halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Gördüğü tedavilere rağmen bacaklarındaki şişlikler nedeniyle yürüyemez ve hareket edemez hale geldi.

GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ

Hastalığının kaza sonrası başladığını anlatan Şennaz Çelik, "Kazada, aracın tekeri üzerimden geçti. Kılcal damarlarım kopuk. 4 yıldır bu haldeyim. Yataktan kalkamıyorum. Pek çok doktora gittim, gezmediğim yer kalmadı. Fil hastalığı diyorlar. Kapıya bile çıkamıyorum, gezmeye gidemiyorum. Devletimizden, bilim adamlarımızdan ayağa kalkmak için yardım istiyorum" dedi.

Damat Burhan Şimşek ise, "Kazada kılcal damarları kopmuş. Zamanla bacakları şişti. 4 yıldır da yardımsız ihtiyacını gideremiyor. Yatağa bağımlı yaşıyor. Oturduğu zaman bacaklarında daha fazla ağrı oluyor. Biz devletimizden ameliyat için yardım bekliyoruz. Bizim herhangi bir maddi talebimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Fil hastalığı

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