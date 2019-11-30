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4 yıldır firari olan şahıs jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan şüpheli, ailesini ziyarete gideceği esnada jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.Ağır Ceza Mahkemesinde nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda 36 sene kesinleşmiş cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.’yı yakalamak için jandarma ekipleri özel ekip kurdu.

4 yıldır firari olan şahıs jandarmadan kaçamadı

Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan şüpheli, ailesini ziyarete gideceği esnada jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplamda 36 sene kesinleşmiş cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.’yı yakalamak için jandarma ekipleri özel ekip kurdu. O.A.’nın Kestel ilçesinde bulunan ailesini ziyarete geleceği istihbaratına ulaşan ekipler harekete geçti. O.A.’nın ailesini gördükten sonra evden çıkması üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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