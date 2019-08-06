4 yıldır kalp nakli bekleyen Ferhat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı (1)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- IĞDIR’da 4 yıl önce fenalaşan, Erzurum, ardından İstanbul’a getirilerek suni kalp takılan, kalp nakli umuduyla da hayata tutunan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, hayatını kaybetti. Geçen Nisan ayından bu yana Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan kısa sürelerle normal odaya alınan Ferhat, dün gece tekrar fenalaştı. Ferhat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ferhat, bugün yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

ERZURUM'DAN İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ

Iğdır’ın merkeze bağlı Oba Köyü’nde 4’üncü sınıfa giden Ferhat Sayan, 4 yıl önce fenalaşınca il merkezine, ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne buradan da İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp nakli için arayış sürdürülürken, aynı hastanede 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı.

Tarlada çapada çalışan baba 4 çocuğu ile köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde bir evin zemin katında kiralık evde kalmaya başladı. Anne Sunay, iki yıl önce oğlunu tetkikler için otobüs durağına kadar 36 kilo ağırlığındaki oğlunu sırtında, bir eliyle de suni kalbini elinde taşıdı. Dönemin Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan’ın devreye girmesi ile eve sağlık ekibi gönderildi, bir süre tetkiklerin yapılması, gerektiğinde ambulans verilmesi, ayrıca Ferhat’a evinde eğitim verilmesi sağlandı. Ayrıca geçim sıkıntısı çeken kadına ‘Evde bakım aylığı’ bağlandı.