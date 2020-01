4 yıldır kayıp oğlunun yolunu her gün gözlüyor

Artvin’de 4 yıl önce kaybolan Furkan Asılbay’ın annesi Elmas Asılbay, oğlunun bir gün dönüp geleceği günü bekliyor. Elbiselerini koklayan, fotoğraflarına sarılıp yatağında yatan anne, bir gün çıkıp gelecek umuduyla her gün balkondan oğlunun yolunu gözlüyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Elmas ve Mücahit Asılbay çiftinin sekiz çocuğundan en küçük olan Furkan Asılbay, dört yıl önce kayboldu. Sabah saatlerinde evden ayrılan ve en son arkadaşlarıyla görülen Furkan Asılbay’dan o günden sonra haber alınamıyor. 22 yaşında kaybolan Furkan için polisin geniş kapsamlı çalışma başlatsa da şu anda kadar bir netice elde edemedi. Kaybolduğu günden bugüne 4 yıl geçse de Asılbey ailesi umudunu yitirmedi. Karakolun yolunu her gün aşındıran aile, kayıp Furkan’ın bir gün çıkıp geleceğini umut ediyor.

Anne Elmas Asılbay (67) kaybolan oğlunun elbiselerini dolabından çıkartarak kokluyor, fotoğraflarına sarılarak yatağında uyuyor. Her gün balkondan oğlunu bekleyen anne Asılbay, bir gün oğlunun döneceğine inanıyor.