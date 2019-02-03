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4 yıldır kızını göremeyen annenin feryadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan 36 yaşındaki Sevda Saadet Doganji, Suriye uyruklu İran vatandaşı eski eşinin kaçırdığını iddia ettiği kızından 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Antalya’da yaşayan 36 yaşındaki Sevda Saadet Doganji, Suriye uyruklu İran vatandaşı eski eşinin kaçırdığını iddia ettiği kızından 4 yıldır haber alamadığını söyledi. Gözleri dolan anne, kızının sesini duymak ya da yaşadığını bilmek istiyor.
Antalya’da yaşayan Sevda Saadet Doganji, 11 yıl önce Suriye uyruklu İran vatandaşı olan 36 yaşındaki turizmci Emmad D. ile evlendikten bir yıl sonra kızı Jasmine Deniz D. dünyaya geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çift ayrılmaya karar verdi. Küçük kız bu süreçte baba ve annede dönüşümlü olarak kaldı. Daha çok babasında kalan kızının velayetini almak isteyen Saadet Doganji, açtığı davada Deniz’in geçici velayetini aldı. İddiaya göre 4 yıl önce baba küçük kızı gezdireceğim diye götürdü ve bir daha geri getirmedi. Tüm yasal yollara başvuran anne Sevda Saadet bir sonuç alamadı. 4 yıldır kızından bir haber alamayan genç annenin kızına kavuşmak için verdiği mücadele devam ediyor.
Sevda Saadet, 11 yıl önce eşiyle evlendiğini söyledi. 1 yıl sonra kızı Jasmine Deniz D.’nin dünyaya geldiğini anlatan Sevda Saadet, “Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2010 yılında eşimle bir ayrılık yaşadım. 2.5 yaşındayken eşim kızımı zorla götürdü. 2 yıl sonra boşanma davası açtım. Dava halen ediyor. Kızımın geçici velayetini aldıktan sonra bana geri getirildi. Kızım 3 ay benimle kalabildi. Yasal olarak babanın da görme hakkı var. Baba göreceğim diye götürdü ve bir daha geri getirmedi” dedi.

4 yıldır kızını görmüyor
Kızının şu an 10 yaşında olduğunu dile getiren Sevda Saadet, “Kızımı 2015 yılının Haziran ayından beri göremiyorum. Deniz’i gören duyan, bilen polisi arasın. Yasal süreçler de devam ediyor. Kızımdan hiçbir haber alamıyorum. Polis ve savcılığa teşekkür ediyorum, bana çok yardımcı oluyorlar. Ama ben anne olarak kızımın hayatından endişe duyuyorum” diye konuştu.
Kızına seslenen Sevda Saadet, “Kızım seni çok seviyorum. Hala yanındayım, senin için ayaktayım, seni çok seviyorum. Ben buradayım. Sen de ben buradayım diye seslenirsen ya da polisi ararsan yardımcı olacaklar. Ayrılma aşamasında olduğum eşim Suriye uyruklu İran vatandaşı, beni duyuyorsa bu işi güzellikle çözelim. Ama sürekli kızımı kaçırıyor. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Ama ben hala sonuç elde edemedim. Bu süreç zarfında kızım bana teslim edilsin. Başka ülkedeyse de kızımın sesini duyursunlar, yaşadığını söylesinler. Resmi olarak bir açıklama yapsınlar. Ben kızımı istiyorum. Deniz asla sokağa bırakılan bir çocuk değil. Tek derdim kızım, kızımı bana geri versinler“ dedi.

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