4 yıldır kolunda penisiyle yaşıyor

İki çocuk babası olan ve 2014 yılında bütün vücudunu saran ve kasıklarına sıçrayan bir enfeksiyon geçiren MacDonald’ın penisi bu hastalık yüzünden koptu. Yaşadıklarının ardından depresyona giren ve bir çözüm bulmaya çabalayan MacDonald, “Kendi doktoruma danıştım fakat o beni başka bir hastaneye yönlendirdi. Orada da derimi alarak vücudumda kalan penisimin etrafına sarmayı teklif ettiler. Fakat bu senaryoda penisin bir fonksiyonu olmayacaktı, ne cinsel ilişkiye girecek kadar ereksiyon olacaktı ne de idrar yapamayacaktım. Bu sebeple bu operasyondan vazgeçtim” ifadesini kullandı.

MacDonald yaşadıklarından sonra 2 yıl boyunca alkol batağına düştüğünü ve depresyona girdiğini söylerken, “Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum” dedi.

Daha sonra kendisine başka bir hastaneden öneri geldiğini söyleyen MacDonald, Londra’daki University College Hastanesi’nde görevli ve penis ameliyatlarında saygın bir isim olan Profesör David Ralph ile tanıştı. 50 bin poundluk ameliyatı devletin karşılayacağını söyleyen MacDonald prosedürü de anlattı…