4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı (2)

TARİHİ MANASTIRA AÇILIŞ TÖRENİ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sümela Manastırı'nın 4 yıllık restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Manastır önündeki törende konuşan Alparslan, merakla beklenen açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müzeler Haftası'nda geçen hafta Bodrum Kalesi’ni ziyarete açmıştık. Bugün de Sümela Manastırı’nı ziyarete açıyoruz. Sümela Manastırı’nın ülkemiz için bir şaheser. 600 yılı aşan bir süredir varlığı olan hizmet veren bir yapı. Dünya mirası geçici listesinde yer alan bir an önce kalıcı listeye girmesi gereken bir eser. İnşallah önümüzdeki yıl manastırın tamamını ziyarete açtığımızda hızlı bir şekilde Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için yoğun bir çalışma içereceğiz. Buranın o listeye girmesini istemekteyiz” dedi. 'RİSK ORTADAN KALDIRILDI' Restore çalışmalarının büyük bir özveri ve titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çeken Alparslan “Bu büyük kültürel hazinenin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu bilinçaltında tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki çalışmalar büyük bir risk de barındırıyordu. Dik yamaçlarda kaya kütleleri buraya gelen insanlar ve tarihi yapı için büyük risk oluşturuyordu. Bu riski ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bu da tabi ince uzun soluklu bir çalışma gerektiriyordu. Bu anlayışla adeta iğne ile kuyu kazılarak bu çalışmalar yapıldı. Artık hem insanlarımız hem de tarihi yapının geleceği için risk ortadan kaldırıldı. Bu çalışmalar devam ettirilerek önümüzdeki yıl bu riski tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

ESNAF MEMNUN, ZİYARETÇİLER HEYECANLI Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün ziyarete açılması ve manastırın 1 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilmesi ilçe esnafını sevindirirken, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri de heyecanlandırdı. Manastırın açılacağını duyduğunda heyecanlandığını anlatan Büşra Ateş, "Buraya daha önce de gelmiştim. Dışarıdan sadece kaya olan yapıyı görmüştük. Yine fark eden bir şey olmadı. 4 yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyor. Gelmeden önce gerçekten çok heyecanlıydık. Bunca çalışmanın sonucu sadece bir teras olmamalıydı. Gerçekten çok bekledik buranın açılmasını" diye konuştu. ‘GÜVENLİK AÇISINDAN İYİ' Bu yıl düzenledikleri bütün programlarda Sümela Manastırı’nın olduğunu belirten turist rehberi Şaban Avcı, “Bugün buranın ilk etap açılışı yapıldı. Ben turist rehberiyim. Bu sene buraya getirecek olduğumuz turistlerin görmeye değer çok şeyleri olduğuna inanıyorum. Kültür turları manasında Karadeniz Bölgesine gelen herkesin görmek istediği bir yer zaten burası. Tabi ki Anakaya kilisesinde bulunan şapeli göremeyecek ziyaretçiler, odalara giremeyecek ama teras kısmından görecek oldukları manzara da onlara yetecektir. Önce can güvenliği önemliydi zaten. Biz buraya getirdiğimiz bütün yerli ve yabancı turistlerimizden sorumluyuz. Güvenlik bunun için çok önemliydi" dedi.