HABER

4 yıllık husumet, barış yemeğiyle sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

ADANA'da 2014 yılında 1 kişinin öldüğü alacak yüzünen çıkan silahlı kavgayla başlayan husumet, yüzlerce kişinin katıldığı barış yemeğiyle sona erdirildi.  Halil Açıkgöz ile Ramazan Kaskat arasında 2014'de alacak verecek meselesi yüzünden husumet başladı.

4 yıllık husumet, barış yemeğiyle sona erdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2014 yılında 1 kişinin öldüğü alacak yüzünen çıkan silahlı kavgayla başlayan husumet, yüzlerce kişinin katıldığı barış yemeğiyle sona erdirildi.
Halil Açıkgöz ile Ramazan Kaskat arasında 2014'de alacak verecek meselesi yüzünden husumet başladı. Çıkan olaylarda Halil Açıkgöz (22) öldürüldü. Aşiret liderleri, aralarında husumet oluşan Açıkgöz ve Kaskat Ailelerini barıştırmak için arabulucuk yaptı. 4 yıldır aralarında kan davasının sürdüğü aileler barışmaya ikna edildi. Aile fertleri arasındaki husumeti barış yemeğiyle sona erdirildi. Taraflar, Kur'an-ı Kerim'in okuyarak, 'barış yemini' ettikten sonra, kan davasına sonlandırdıklarını söyledi. Yemeğe Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve kaanat önderleride katıldı.

FOTOĞRAFLI

4 yıllık husumet, barış yemeğiyle sona erdi

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Çal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdüÇal'da sudan koyun atlatma geleneği sürdü
Sahiller dolup taştı, cadde ve sokaklar boş kaldıSahiller dolup taştı, cadde ve sokaklar boş kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Diğer Haberler
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.