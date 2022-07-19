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  4. 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

19.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladıklarını duyurdu. 4 yıllık üniversite bölümlerini sizler için derledik. İşte 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022! 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda aday,4 yıllık üniversite bölümleri taban puanlarını araştırıyor. İşte 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022!

4 yıllık üniversite taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:

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4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS Tercihleri Ne Zaman?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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