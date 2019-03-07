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4 yolcunun yaralandığı otobüs kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün bariyerlere çarptığı ve 4 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

4 yolcunun yaralandığı otobüs kazası kamerada

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsünün bariyerlere çarptığı ve 4 yolcunun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bariyerlere çarpma anında sürücü Yusuf Kaya'nın, açılan kapıdan şarampole düştüğü anlar anbean görülüyor.
Kepez ilçesinde, 26 Şubat'ta sabah saatlerinde seyreden Yusuf Kaya yönetimindeki 07 AU 0415 plakalı halk otobüsü, Antalya Bulvarı'na geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu otobüs bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otobüsün ön kapısından girdi. Aracın kapısı parçalanırken koltuktan fırlayan sürücü Yusuf Kaya, araçtan yola düştü. Şarampole yuvarlanan Kaya'nın yara almadan kurtulduğu kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yusuf Kaya ve onlarca yolcunun dehşeti yaşadığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yusuf Kaya'nın son anda manevra yaparak aracın takla atmasını önlediği kaza anı, otobüsteki kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Kaya'nın Döşemealtı ilçesinden Kepez ilçesine seyrettiği, viraja girdiği sırada aracın yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıktığı, yolda sağa sola savrulduğu yer alıyor.
SÜRÜCÜ AÇIK KAPIDAN ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Aracın sol ön taraftan bariyerlere çarptığı, bariyerin ön yolcu kapısını parçaladığı görülen görüntülerde, sürücü Yusuf Kaya'nın koltuktan savrularak açık kapıdan önce yola düştüğü sonra şarampole yuvarlandığı anbean görülüyor. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bazı yolcuların da koltuklarından sağa sola savrulması yer alıyor. Bazı yolcuların yanlarındaki çocuklarının düşmesini önlemek için çabaladığı ve çığlık attığı da görüntülere yansıdı.
Aracın durmasıyla sürücü Yusuf Kaya'nın hemen yerden kalkarak yolculara yardım ettiği görüntülerde, bir kadın yolcunun önce bir yakınına, sonra yanındaki çocuğa su içirdiği, ardından kendisinin su içtiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

4 yolcunun yaralandığı otobüs kazası kamerada4 yolcunun yaralandığı otobüs kazası kamerada4 yolcunun yaralandığı otobüs kazası kamerada4 yolcunun yaralandığı otobüs kazası kamerada

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