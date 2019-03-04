4. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi tarafından her yıl toplumsal değerlerin gelişmesi amacıyla topluma örnek olan, iyiliğe teşvik edecek davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesi hedefiyle düzenlenen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, sahiplerini buldu.

Üsküdar Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen tören, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapıldı.

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir toplumu ayakta tutan bağın ortak ideal ve hedefler, ortak tarihi değerler ve ortak kültürel değerler olduğunu belirterek "Bu üç alanda ortak değerleri olursa o toplum bir ve beraber olabilir. Bu değerler ortak görünmeyen bağlardır" dedi.

İngiltere’de Yalnızlık Bakanlığı kurulduğunu anımsatan Tarhan, "8,5 milyon kişi yalnız yaşıyor ve ciddi intihar vakaları yaşanıyor. Bu konuyla ilgili önlemler alınmaya çalışılıyor. Gençler kalabalık içerisindeler fakat dijital bağımlılık nedeniyle sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyon içerisindeler. Sadece dijital dünya ile ilgileniyorlar. Bu nesilde birkaç özellik daha tespit edilmiş; dini, milli ve ideolojik aidiyeti zayıf. Yeşil için daha çok değer veriyorlar. Aile değerlerine önem vermiyorlar, evlilik kurumuna karşılar. Bu sadece bizim toplumumuzda değil, dünyada da böyle bir gelişme var." değerlendirmesini yaptı.