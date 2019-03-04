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4. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi'nin Yüksek İnsani Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi tarafından her yıl toplumsal değerlerin gelişmesi amacıyla topluma örnek olan, iyiliğe teşvik edecek davranış, olay ve kişilerin ödüllendirilmesi hedefiyle düzenlenen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, sahiplerini buldu.

Üsküdar Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen tören, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapıldı.

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir toplumu ayakta tutan bağın ortak ideal ve hedefler, ortak tarihi değerler ve ortak kültürel değerler olduğunu belirterek "Bu üç alanda ortak değerleri olursa o toplum bir ve beraber olabilir. Bu değerler ortak görünmeyen bağlardır" dedi.

İngiltere’de Yalnızlık Bakanlığı kurulduğunu anımsatan Tarhan, "8,5 milyon kişi yalnız yaşıyor ve ciddi intihar vakaları yaşanıyor. Bu konuyla ilgili önlemler alınmaya çalışılıyor. Gençler kalabalık içerisindeler fakat dijital bağımlılık nedeniyle sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyon içerisindeler. Sadece dijital dünya ile ilgileniyorlar. Bu nesilde birkaç özellik daha tespit edilmiş; dini, milli ve ideolojik aidiyeti zayıf. Yeşil için daha çok değer veriyorlar. Aile değerlerine önem vermiyorlar, evlilik kurumuna karşılar. Bu sadece bizim toplumumuzda değil, dünyada da böyle bir gelişme var." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de ilk 5 yılda boşanma oranının yüzde 39 olduğunu ifade eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu oran dünyanın pek çok yerinde yüksek. İnsanlık bir medeniyet krizi yaşıyor. İnsanlar bir arada tutan değerleri zayıflattılar, insanlık ciddi bir sekülarizm içerisinde. Vicdani duyguları önemsemiyorlar. Benmerkezci insanlar, sadece kendileri için yaşıyorlar. Yaşadığı toplum ve insanlık için de hayallerinin olması gerekirken sadece kendisi için hayalleri olan bir insan tipi ortaya çıktı. Birey bozulunca toplum da bozulmaya başlıyor. Değerler değersizleşti, bunun sonucunda da en çok yaşlılar, zayıflar, güçsüzler, hastalar, engelliler zarar görüyor. Dezavantajlı insanları yok sayarak yaşayan insanların bir süre sonra yalnızlık sorunu ortaya çıkıyor. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi zengin olması değil dezavantajlı insanlara verdiği değerle ilgili."

Törende, Prof. Dr. Fuat Sezgin adına eşi Ursula Sezgin, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy, bu yıl 'Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'ne layık görüldü.

Törene, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katıldı.

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Nevzat Tarhan Üsküdar Üniversitesi Yüksek insani değerler ödülleri

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