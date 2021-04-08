Ülke genelinde koronavirüs aşı programı uygulanmaya devam ederken 8 Nisan itibariyle toplamda 18.036.442 doz aşı yapıldı. Yurt genelinde kronik rahatsızlığı bulunanlar ve belirli mesleklerde çalışanlar gibi öncelikli grupta bulunan vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor. Peki 40, 45, 50 ve 55 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Çocuklar ve gençler için aşı randevusu alınır mı?

30,45,50 VE 55 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK? ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi amacıyla öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bu öncelikli grupların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden öncelikli olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grupları takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak ise, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olan vatandaşlara aşı uygulanacak. Dördüncü ve son aşamada aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Koronavirüs aşısı için öncelikli grupta yer alıp yer almadığınızı e-Nabız üzerinden takip edebilirsiniz. Bilim Kurulu tarafından belirlenen kronik hastalıklara sahip vatandaşlar öncelikli grupta yer alıyor.

