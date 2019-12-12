40 bin Cammu Keşmirli 30 yıldır Pakistan'daki kamplarda yaşıyor

MUZAFFARABAD/ Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesi Cammu Keşmir'den 40 bin mülteci, 30 yıldır Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'deki kamplarda yaşıyor.

Pakistan ve Hindistan arasındaki savaşlar nedeniyle Pakistan'a göçen Müslüman Keşmirliler, iki ülke arasındaki çatışmalar ve Hindistan'ın baskılarından kaçarak 1990'dan itibaren Pakistan'da kurulan kamplara yerleşmeye başladı.

Köylerini boşaltmak zorunda bırakılan Hindular için rehabilitasyon politikası başlatan Hint hükümeti, Müslümanlar için ise aynı uygulamayı hayata geçirmedi.

Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı boyunca yer alan köylerden göç etmek zorunda bırakılan mültecilerden Gulam Sarvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kontrol Hattı boyunca kurulan köyler 1990'da boşaltıldı. Pakistan tarafına geçmekten başka çaremiz yoktu." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mülteci kabul edilmeyen yaklaşık 40 bin Cammu Keşmirlinin, Azad Cammu ve Keşmir ile Pakistan'ın Ravalpindi kentinde kurulan kamplarda yaşadığını kaydeden Sarvar, bu kişilerin düşük ücretle işçilik ve dilencilik yapmak zorunda kaldığını ifade etti.