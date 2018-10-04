40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

İrlandalı turist İan Camppel, dün öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'a, beğendiği iki pırlanta yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkarıldı. Tezgahtar, Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolunun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı.

ÇEKİLEN ULTRASONLA ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Ancak, buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'in yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi.