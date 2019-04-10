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40 bin liralık cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

HUSUSİ ruhsatlı ticari aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bu yıl 48 kez geçen Can Sunay, kendisine ihlalli geçişten 40 bin 752 lira ceza kesildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) HUSUSİ ruhsatlı ticari aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bu yıl 48 kez geçen Can Sunay, kendisine ihlalli geçişten 40 bin 752 lira ceza kesildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kendisine bugüne dek herhangi bir ikaz, uyarı gelmediğini söyleyen Sunay, yasal haklarını kullanacağını belirterek "Bilgimiz dışında olan cezalarla ilgili geç tebligattan vatandaşımız mağdur olmasın." diye konuştu. 4 yıldır her gün ticari aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanan Can Sunay, köprüden 2019 yılı Ocak ayında yapmış olduğu geçişlerin ihlalli olduğunu ve bu nedenle köprüden geçişinin yasaklandığını eline ulaşan tebligatla öğrendi. Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sistemine girdiğinde de 2019 yılı boyunca aracına kesilmiş olan toplam cezanın 40 bin 752 olduğunu görerek, şaşkına döndü. 3 AYDIR HER SABAH GEÇİYORUM, UYARI GELMEDİ Can Sunay, şunları söyledi: "Aracımla ilgili Ocak 2019’da yemiş olduğum ceza, dün tebligatla postane aracılığıyla elime ulaştı. Ben 2019 yılı içinde hususi ruhsatlı aracımla birinci köprüden geçemeyeceğimi elime ulaşan bu tebligatla öğrendim. 2019 yılında yapmış olduğumuz geçişlerde bu araçla geçemeyeceğimize dair hiçbir geçiş ihlal uyarısı asla almadık. Aracın üzerinde OGS mevcut. OGS’den de hiçbir uyarı gelmedi. 3 aydır işim gereği her sabah birinci köprüyü kullanıyorum. Her sabah cihazdan paralar çekilmekte ve ben işlerimi yapmaktayım. Hiçbir tabela yok. Hiçbir ikaz, uyarı tarafıma iletilmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde incelediğimde bana bu tarihe kadar bütün geçişlerimle ilgili ihlal cezasının oluşturulduğunu gördüm. 40 bin 752 lira bana toplamda ceza görünüyor sistemde. Ve bunlardan sadece bir tanesi elime tebligat olarak ulaştı. O da 850 liralık bir ceza.” YASAL SÜRECE BAŞLAYACAĞIM Hukuki süreci başlatacağını belirten Sunay "Bana tebliğ edilen bir şey yok. Aracı da e-devletten olsun, nakil vasıtalardan olsun sorguladığımda araç üzerine kesilmiş hiçbir ceza görmedik sistemde. Araç kamyonet cinsi geçiyor ama hususi. Mağduriyetimiz bundan kaynaklı. Hali hazırda hala kaçak geçiş yaptığımızda köprü üzerinde bir uyarı sistemi bulunmamakta. 2019 yılı içinde yaklaşık 48 geçiş yapmışım. Yasal bir sürece başlamayı öngörüyorum. Zaten elime geçen cezada da idari yaptırım kararına tebliğden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne dava açabileceğimiz beyanatı mevcut. Bu konuyla ilgili hukuken gereken neyse bir vatandaş olarak hakkımı aramayı düşünüyorum” dedi. “GEÇ TEBLİGATTAN VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMASIN” Uygulamanın hatalı olduğu söyleyen Sunay, "Kendi arabamın benzerlerini kullanan vatandaşların mağdur olmaması açısından eğer mümkünse devletimizin bu konuda ikinci ve üçüncü köprüde yaşanan hadiselerde gördüğümüz gibi aynı af beklentimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için de geçerli olmalı. En azından bilgimiz dışında olan cezalarla ilgili geç tebligattan vatandaşımız mağdur olmasın." diye konuştu.

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