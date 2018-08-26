HABER

40 bin nüfuslu kente 270 bin araç girişi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a, bayram tatili süresince 270 bin araç giriş yaptı - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya: - "Kent merkezi nüfusu 40 bin olan şehrimiz bayram tatili süresince müthiş bir yoğunluk yaşadı. Gelen misafirlerimizi elimizden geldiğince mutlu etmeye çalıştık"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a bayram tatili süresince yoğunluk yaşandı.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan ve konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşılan Sinop'a, İl Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre bayram boyunca il merkezine giriş yapan araç sayısı 270 bin olurken, 190 bin 657 araç ise çıkış yaptı.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi. Buranın ardından Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de yoğun ilgi gören yerler oldu.

- "Ek tedbirler alınması şart"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en mutlu kenti olarak mutlu bir bayram tatilini geride bıraktıklarını söyledi.

İnsanların uzun bayram tatilini geçirmek için kente akın ettiklerini belirten Kaya, yoğun kalabalık nedeniyle bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Kaya, kent merkezi nüfusu 40 bin olan şehrin, bayram tatili süresince müthiş bir yoğunluk yaşadığına dikkati çekerek misafirleri ellerinden geldiğince mutlu etmeye çalıştıklarını anlattı. Turizm mekanları ve sahillerin dolup taştığına işaret eden Kaya, şunları söyledi:

"Tabii bu kadar kalabalığa hizmet verme noktasında bazı sıkıntılarımız oldu. Belediye personel azlığı nedeniyle çöp başta olmak üzere alanlara yetişmekte zorlandı. Bu bize şunu gösterdi ki önümüzdeki bayramlarda ek tedbirler alınması şart. Belediye mutlaka geçici de olsa personel sayısını artırmalı çünkü nüfus artıyor ve normal zamanlardaki personelle bu hizmetlerin yetiştirilmesi mümkün olmuyor."

Kaya, turizmciler olarak mutlu bir bayram geçirdiklerini, Sinop'a gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldüAile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü
Ayazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradıAyazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç sinop Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Öğrenci dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Okul müdürünü böyle öldürdüler

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.