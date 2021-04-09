40 bin öğretmen ataması ne zaman yapılır? Gözler açıklanacak tarihlerde

Atanmak isteyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Atanmak isteyen öğretmenler ise 20 bin yerine 40 bin öğretmenin atanması yönünde talepte bulunmuştu. Peki 40 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? BAKAN ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI...

Bakan Ziya Selçuk "Eğitim fakültelerinden mezun olan, farklı branşlardaki öğretmenlerimiz elbette atanmak istiyorlar. Bu beklenti son derece meşru ve haklı. Bir gelecek kurmak istiyorlar. Bu konuda da örgütleniyorlar. Bu programları takip ediyorlar. Seslerini yüksek duyurmaya çalışıyorlar. Bu onların doğal hakları. Elbette biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişim, çaba ve taleplerimiz var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Geçen ve ondan önceki sene 40 bindi. Daha fazla olması noktasında elbette beklentiler var. Hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Gittiğim illerde temsilcilerle sohbet ediyoruz. Öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda her zaman doğal talebimiz var." şeklinde konuştu.

Sözleşme öğretmen atama takvimi şu şekilde gerçekleşecek: 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilmiş olacak. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav ise 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

