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40 bin TL maaş ile çalıştıracak eleman bulamıyorlar! 'Her ay zam yapıyorlar'

10.06.2024 11:00
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Sivas'ta çoban karaborsaya düştü. Hayvancılıkla uğraşanlar, 40 bin TL maaşla çoban bulamayınca hayvanlarını satma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaşın bulunduğu Çevirme köyünün muhtarı Hasan Gül, "Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek" dedi. Çoban bulamadığı için hayvanlarını arazide kendisi otlatan Bayram Çağlar da "40-45 bin TL maaş verip de bulamayanlar var" ifadelerini kullandı.

40 bin TL maaş ile çalıştıracak eleman bulamıyorlar! 'Her ay zam yapıyorlar'

Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çevirme köyünde hayvancılıkla uğraşan köylüler, çoban bulmakta sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde, yabancı uyruklu çobanlar da her ay zam isteyince köylüler sürülerini satmaya başladı.

'HER AY ZAM YAPIYORLAR'

Hayvancılık mesleğini babadan kalma devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Çevirme köyü muhtarı Hasan Gül, "Eskiden köylerde insan çoktu ama şimdi gençlerde okul okumaya gittikleri için kimse kalmadı. Köyde şu anda çoban da kalmadı. Kışın 20 bin TL'ye bulduğumuz çobanlar, şimdi 40 bin TL'ye çıktı. Her ay zam yapıyorlar. Bunun belli bir fiyatı olmalı. Köyümde sürüye çoban lazım ama bulamıyoruz. Bulamayınca da bu mesleği yapamıyoruz. Köyde genç de kalmadı. Bu meslek de zorlaştı. Bu gidişle hayvancılık gün geçtikçe bitecek. Birçok köyde şu anda hayvanlar satıldı. Bizde de ellerinde hayvanları olan satmayı düşünüyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.

'AFGAN ÇOBANLARIN DENETLENMESİ GEREKİYOR'

Çiftçi Murat Sulakçı ise "Şartların ve sosyal yapının zor olması nedeniyle yarın, bir gün son kalan hayvanlar da satılırsa bu yaylalar boş kalacak. Çiftçiliğinde en önemli alanı olan hayvancılığa sahip çıkılması gerekiyor. Hayvanlara üretilen yemlerin de fiyatları çok yüksek. Afgan çobanların denetlenmesi gerekiyor. Çobanlık için buraya gelenler, daha sonra Akdeniz bölgesine garsonluk yapmaya gidiyor. Bunun önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor" diye konuştu.

'40-45 BİN TL MAAŞ VERİP DE BULAMAYANLAR VAR'

Çoban bulamadığı için hayvanlarını arazide kendisi otlatan Bayram Çağlar da "Çoban sıkıntısı, çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Artık insanlara şehirler cazip geliyor. Şu anda çoban bulamıyoruz. 40-45 bin TL maaş verip de bulamayanlar var. Şu anda benim hayvanlarım satılık. Çoban bulamazsam, bu işi bırakacağım" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Çoban Sivas maaş
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