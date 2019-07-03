HABER

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Siirt’te bisiklet kültürünü yaymak için bir araya gelen 40 sporcu, şehir merkezinde pedal çevirdi.Farklı branşlarda spor yapan yaklaşık 40 bisikletli, kentte bisiklet kültürünün yaygınlaşması için Çakmak Mahallesi’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar pedal çevirdi.

Siirt’te bisiklet kültürünü yaymak için bir araya gelen 40 sporcu, şehir merkezinde pedal çevirdi.
Farklı branşlarda spor yapan yaklaşık 40 bisikletli, kentte bisiklet kültürünün yaygınlaşması için Çakmak Mahallesi’nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Kenar Mahallesi’nde oturan çocuklara bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdiklerini belirten tekvando antrenörü Behçet Karakaş, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Karakaş, “Bu çocuklar haftada bir veya haftada iki bu şekilde bu bisikletlerden yararlanabiliyorlar. Turlar düzenliyorlar. Çocuklar için güzel bir aktivite oluyor. Bu konuda müdürümüz Hüsam Olgaç bu olanakları sunduğu için öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak sürekli branş bazında judo, voleybol, bu turlardan faydalanıp çocuklar hayata kazandırılıyor. Hem de çocukların bu şekilde eğlenceli ve sosyal bir aktiviteleri oluyor. Buradaki çocukların tamamı Çakmak Mahallesi’ndeki çocuklar. Sürekli bu şekilde turlar düzenleyerek sporun ne kadar önemli olduğunu hepsi görüyor ve eğleniyor, mutlu oluyorlar. Ailelere de sesleniyoruz buradan, çocuklarınızı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün branşlarındaki tüm aktivitelere yönlendirin. Yazın çocuklarınız sokaklar yerine bir spor yapsın. Her bir çocuk bir branş öğrensin. Çocuklarınızı eve hapsetmeyin, spora yönlendirin” dedi.
Bisikletle şehir merkezinde turlar atarak görmedikleri yerleri gördüklerini söyleyen Melek Sevgin adlı sporcu, bu tür etkinliklerin yapılmasının spora olan ilgilerini arttığını dile getirdi. Sevgin, “Tekvando branşıyla ilgileniyorum. Siirt’te bisiklet kültürünü yaymaya çalışıyoruz. Daha çok gezmediğimiz, bilmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. Haftada bir veya iki gün bunu uyguluyoruz. Tekvando hocamız sayesinde bunu uygulamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Sezgin Kayar adlı sporcu ise, “Tekvando dersleri alıyoruz. İl müdürümüze teşekkür ederim bisiklet olanakları sağladıkları için. Arkadaşlarla devam ediyoruz, haftada bir veya iki defa bisiklet turları yapıyoruz” dedi.
Siirt’te bisiklet kültürünü yaymak için aktiviteler düzenlediklerini belirten antrenör Abit Çevik, daha önce hiç bisiklete binmemiş çocukların bisikletle tanışmalarıyla yüzlerindeki o mutluluğu hissettiklerini söyledi. Çevik, “Siirt’te amacımız bisiklet kültürünü yaymak. Çünkü Siirt gibi bir ilimizde bisiklet kültürüne gerek trafik olsun, gerek halk olsun bu konuda baya mustaribiz. Onları da anlıyorum, daha önceden böyle etkinlikler yapılmadı. Çok şükür o zamanla bu zamana baktığımız zaman birçok şeyi değiştirebildik” ifadelerini kullandı.

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi

40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

Bu çiftliğe gidenler çalışma karşılığında bedava tatil yapıyor!

Bu çiftliğe gidenler bedava tatil yapıyor!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

'Belediye başkanı darbedildi' iddiasına yalanlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.