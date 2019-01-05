40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'nde bulunan 40 daireden oluşan 4 bloklu sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İddiaya göre, dönemin site yöneticisi Y.V. daire sakinlerinden aidat toplamasına rağmen geçtiğimiz yıl şubat ayından itibaren, doğal gaz faturalarını ödemedi. Doğalgaz dağıtım şirketi, 17 Nisan günü sitedeki sayaçları söktü. Buna rağmen borç ödenmeyince de 26 Haziran günü, sitenin doğal gaz aboneliği iptal edildi. Doğal gazın kullanıldığı merkezi sistem, Nisan ayında kapatıldığı için site sakinleri yaşananlardan habersiz kaldı. Bu süreçte ödenmeyen fatura tutarı ise faizleriyle birlikte 54 bin TL'yi buldu.

KAÇAK BAĞLANTIYLA DOĞAL GAZ KULLANMIŞLAR



İddiaya göre, site sakinlerinin durumdan haberdar olmasını engellemek isteyen Y.V. geçtiğimiz yıl Ekim ayı başında, mühürlü olan sayaçtaki vanaları açtı. Vanalara, dağıtım şirketi görevlileri tarafından sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayarak, dairelere kaçak gaz akışı sağladı. Y.V. Aralık ayında görevinden ayrılarak, siteden taşındı. Durum, siteye doğal gaz faturası gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Site sakinleri durumu hemen doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Siteye gelen görevliler kaçak bağlantıyı söktü. Yaklaşık 15 gün boyunca evlerini ısıtamayan site sakinleri, Namık Kemal Aydoğan'ı yeni yönetici olarak seçti. Aydoğan da site sakinlerinden 1500'er TL toplayarak cezayı ödedi. Siteye yeni doğal gaz aboneliği alındı ve dairelerin tekrar ısınması sağlandı.