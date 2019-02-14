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40 dakika süren kalp masajı ve ardından yapılan 7 saatlik ameliyatla hayata döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Arslan Billor aort damarındaki baloncuğun yırtılması sonucu kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 40 dakika süren kalp masajı ve ardından yapılan 7 saatlik ameliyatla hayata döndü.Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Billor, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetiyle başvurduğu Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinde aort damarındaki baloncuğun patladığı ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıştığı tespit edilerek hasta acilen Rize’ye sevk edildi.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat için hazırlanan hastanın kalbi durdu.

40 dakika süren kalp masajı ve ardından yapılan 7 saatlik ameliyatla hayata döndü

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Arslan Billor aort damarındaki baloncuğun yırtılması sonucu kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 40 dakika süren kalp masajı ve ardından yapılan 7 saatlik ameliyatla hayata döndü.
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Billor, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetiyle başvurduğu Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinde aort damarındaki baloncuğun patladığı ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıştığı tespit edilerek hasta acilen Rize’ye sevk edildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat için hazırlanan hastanın kalbi durdu. Hastalığın çok ciddi ve nadir görülen bir vaka olması nedeniyle doktorlar tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca açık kalp masajı sonrasında kalp atışları normale geldikten sonra hasta ameliyata alındı. Hasta 7 saat süren operasyon sonucunda patlayan aort damarındaki baloncuğu onarıldı. Ameliyat sonrası 10 gün bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavisi yapılan genç, zorlu yaşam mücadelesini doktorların ve sağlık personelinin yoğun çabası sonucunda kazandı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “21 yaşında üniversite öğrencisi olan hastamız ani başlayan şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle Artvin’de hastaneye başvurmuş, tetkiklerinde kalbin aort kök kısmından sağ kulakçığına doğru gelişmiş olan baloncuğun yırtıldığı ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıştığı tespit edilmiştir.” dedi.
Hastanın 15 yaşındayken başka bir merkezde ayrıntılarını bilmediği bir kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen Karakişi, “Artvin’den hastanemize ulaştıktan sonra ameliyat hazırlık aşamasında kalbi duran hastaya yaklaşık 40 dakika kalp masajı yapılarak acil ameliyata alındı. Yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonrası aort kökündeki balonlaşmış kısım onarıldı. Ameliyat sonrası kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 10 gün bilinci kapalı olarak takip edildi. Sonrasında uyanan hastamız klinik durumu uygun olduğunda kalp damar cerrahisi servisine alındı" diye konuştu.
Zorlu yaşam mücadelesi sonrası tekrar hayata dönen Arslan Billor ise “Yurtta kalırken aniden rahatsızlandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşadıklarımı bana anlattıklarında bende şaşırdım. Allah’a şükür şuan gayet iyiyim. Daha da iyi olacağım. Sağolsunlar buradaki doktorlar ve hemşireler bana çok iyi baktılar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.
Hasta Arslan Billor’un babası Kurban Billor da, “Çocuğumu önce Allah’a sonra doktorlara emanet ettim. Yiyecek ekmeği, içecek suyu varmış ki şuan yaşıyor. Biz umudumuzu kaybetmiştik. Hocalarımız her an için ölüme hazır olun diye söylerken şuan oğlum sağlıklı bir şekilde yanımda. Allah hepinizden razı olsun” diyerek doktorlara teşekkür etti.

40 dakika süren kalp masajı ve ardından yapılan 7 saatlik ameliyatla hayata döndü

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