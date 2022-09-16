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  4. 40 dakika uçabiliyor! Hoverbike ile test sürüşüne çıkan fuar başkanı: "Küçük bir çocuk gibi hissettim"

40 dakika uçabiliyor! Hoverbike ile test sürüşüne çıkan fuar başkanı: "Küçük bir çocuk gibi hissettim"

16.09.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 dakika uçabiliyor, saatte 100 km/s hıza ulaşabiliyor! Japon şirketi AERWINS Technologies'in XTURISMO hoverbike Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Test sürüşüne çıkan otomobil fuarının başkanı Thad Szott, “Star Wars'tan yeni çıkmış ve onların bisikletine atlamış gibiyim. Kelimenin tam anlamıyla tüylerim diken diken oldu ve küçük bir çocuk gibi hissettim.” dedi.

Dünyanın ilgisi artık hoverbike'larda. Japon üreticisinin gelecek yıl ABD'de piyasaya sürmeyi planladığı bir hoverbike modeli ise Reuters'ın haberine göre Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Bahsettiğimiz üretici ise AERWINS Technologies ve onun uçan bisiklet modeli XTURISMO hoverbike. XTURISMO hoverbike, 40 dakika uçabiliyor ve saatte 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

"STAR WARS'TAN YENİ ÇIKMIŞ VE ONLARIN BİSİKLETİNE ATLAMIŞ GİBİYİM"

Otomobil fuarının başkanı Thad Szott, hoverbike ile bir test sürüşü yaptı. Test sürüşünden sonra "Gerçekten 15 yaşında olduğumu hissediyorum ve Star Wars'tan yeni çıkmış ve onların bisikletine atlamış gibiyim" dedi. Szott ardından "Demek istediğim, bu harika. Tabii ki biraz korku var, ama fazlasıyla heyecanlıydım. Kelimenin tam anlamıyla tüylerim diken diken oldu ve küçük bir çocuk gibi hissettim." diye de ekledi.

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Hoverbike Japonya'da zaten satışta. AERWINS'in kurucusu ve CEO'su Shuhei Komatsu, 2023'te ABD'de daha küçük bir versiyonunu satma planlarının sürdüğünü söyledi.

AERWINS Technologies'in kurucusu ve CEO'su Shuhei Komatsu, şirketin insansız hava araçları ve insansız hava araçları üretmeye başladığını da belirtti.

HOVERBIKE'IN FİYATI...

Hoverbike'ın Amerikan versiyonunun tahmini fiyatı 777 bin dolar. Ancak Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar daha küçük, elektrikli bir model için maliyeti 50 bin dolara düşürmeyi umduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Star Wars bisiklet abd
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