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40 derece Adana sıcağında köpeği bagajda taşıdı! 'Köpek biraz hareketliydi o yüzden koydum'

08.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 40 derece sıcaklıkta sahibi tarafından bagajda taşınan köpek polis tarafından alınıp barınağa teslim edildi. Sahibine, hayvana kötü muameleden 2 bin 43 lira para cezası uygulandı. Hüseyin Y.’nin ifadesinde, ''Köpek biraz hareketliydi durmuyordu. Onun için köpeği köye götürüyordum. Otomobilde astım hastası ve alerjisi olan vardı o nedenle köpeği bagaja koydum. Onu çok seviyoruz''dedi.

40 derece Adana sıcağında köpeği bagajda taşıdı! 'Köpek biraz hareketliydi o yüzden koydum'

Olay, 2 Haziran günü D-400 karayolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Bir kişinin 40 derece sıcaklıkta otomobilin bagajına köpeği bağlayarak yolculuk yapması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis otomobilin plakasından sahibine ulaştı. Köpeği bagajda taşıyan kişinin Hüseyin Y. (55) olduğunu belirleyen polis şahsın adresini de tespit edip baskın yaptı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Yapılan baskında polis köpeğe el koydu. Belediye yetkilileri tarafından alınan köpek kötü muamele gördüğü gerekçesiyle barınağa götürüldü. Hüseyin Y.'ye de hayvana kötü muamele yapmaktan 2 bin 43 lira para cezası uygulandı.

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''ASTIM HASTASI VE ALERJİSİ OLAN VARDI''

Hüseyin Y.’nin ifadesinde oğlunun köpeği sokaktan bulup sahiplendiğini belirterek, “Köpek biraz hareketliydi durmuyordu. Onun için köpeği köye götürüyordum. Otomobilde astım hastası ve alerjisi olan vardı o nedenle köpeği bagaja koydum. Köpeğe kötü muamele yapmak gibi bir niyetim yoktu. Biz bu köpeği sokaktan alıp sahiplendik. Onu çok seviyoruz” dediği öğrenildi.

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(İHA)

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