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40 derecede caretta nöbeti! Bu yıl 80 bin yavru caretta denizle buluşacak

26.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caretta carettaların yumurtlama dönemi sebebiyle yuvalama alanlarında çevrecilerin nöbeti devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi bulan yakıcı sıcakta yuvalar arasında devriye gibi gezen Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol, yuvaların zarar görmemesi için gerekirse 50 derecede bile gönüllülerle birlikte nöbete ve çevreyi temizlemeye devam edeceklerini söyledi.

40 derecede caretta nöbeti! Bu yıl 80 bin yavru caretta denizle buluşacak

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, 40 dereceyi bulan yakıcı güneş altında caretta caretta yuvalarının bulunduğu bölgede yuvaların zarar görmemesi için nöbet tutuyor. Önceki akşam bir aracın caretta yuvalarından bir tanesinin üzerinden geçerek yumurtaları ezdiğini belirten Akyol, bunu yapanların gerekli cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, caretta caretta yuvalarının yoğun olarak bulunduğu Manavgat ilçesi Boğaz-Mendirek mevkisinde yuvaların zarar görmemesi ve çöp atılmaması için iki aydır nöbet tutuyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi bulan yakıcı sıcakta yuvalar arasında devriye gibi gezen Akyol, yuvaların zarar görmemesi için gerekirse 50 derecede bile gönüllülerle birlikte nöbete ve çevreyi temizlemeye devam edeceklerini söyledi.

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YUVANIN ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Önceki gece su sporları merkezinden bir kişinin kendisini aradığını ve bir yuvanın üzerinden araç geçtiğini söylediğini belirten Akyol, "Bu yıl aldığımız önlemler ve otellerimizin de duyarlılığı sayesinde her şey yolunda giderken bu olay bizleri çok üzdü. Geldiğimde yuvadaki yumurtaların kırılmış olduğunu yuvanın yok olduğunu gördüm. Maalesef, karanlıktan dolayı aracın plakası alınamamış. Yine de jandarmaya şikayette bulunduk. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

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BU YIL HEDEF 80 BİN YAVRU CARETTA

65 kilometrelik Manavgat sahilinde geçtiğimiz yıl 62 bin dolayında yavru carettanın denizle buluştuğunu belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Bu yıl Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve otellerimizle yaptığımız işbirliği sayesinde daha fazla caretta sahillerimize yumurta bıraktı. Bu yıl 80 bin dolayında yavruyu denizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu bir rekor olacak. 10 Temmuz tarihinden itibaren yavrular yumurtadan çıkıp denize ulaşacak” dedi.

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(İHA)

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Manavgat
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