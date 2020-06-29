40 derecede ekmek mücadelesi

Turizm şehri Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, normalleşme adımları sonrasında kalabalık her geçen gün artıyor. Hava sıcaklığının günden güne arttığı Antalya'da, kimi vatandaşlar serinlemek için Akdeniz'in serin sularına girerken, kimileri sıcak hava altında ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar arasında dolaşarak simit, midye ve deniz ürünü satan bazı satıcılar, günde 45-50 kilometre yürüyor. Satıcılar, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada sırtladıkları deniz malzemeleri, midye ve simit tezgahlarıyla akşama kadar sahilde yürüyor. Sahile gelen vatandaşlara hizmet veren satıcılar, gün boyu ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını ve işleri iyi giderse kendilerinin de akşam saatlerinde denize girdiklerini ifade etti.

'45-50 KİLOMETRE YÜRÜYORUM'

“İnsanlar tatile geliyor. Ben burada ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum" diyen deniz malzemesi satıcısı Lütfü Çetin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok şükür koronavirüse rağmen sezon açıldı. Satışlarımız da iyi gidiyor. Sabah 8'de gelip, akşam 8'de gidiyorum. Ortalama 45-50 kilometre yol yürüyorum. Yoruluyorum ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. İşim iyi giderse ben de denize giriyorum ama iyi gitmezse sahilde ürünlerimi satmak için dolaşmaya devam ediyorum"

'SİMİTLER BİTMEDEN DENİZE GİREMİYORUM' Sahilde simit satarak para kazanmaya çalışan Eyüp İpek, ise şunları söyledi: