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40 derecede ekmek mücadelesi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle devam eden karantina sürecinin yeni normalle birlikte geride bırakıldığı günlerde Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde hareketli günler yaşanmaya başlandı. Akın akın sahillere gelen vatandaşlar, serin sularda sıcak havanın rehavetinden kurtulmak isterken, satıcılar ise 40 dereceyi bulan sıcakta ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor. Sahilde gün boyunca 45-50 kilometre yürüyen satıcılar sıcak havaya rağmen para kazanmak için pes etmeden yürümeye devam ediyor.

Turizm şehri Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, normalleşme adımları sonrasında kalabalık her geçen gün artıyor. Hava sıcaklığının günden güne arttığı Antalya'da, kimi vatandaşlar serinlemek için Akdeniz'in serin sularına girerken, kimileri sıcak hava altında ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar arasında dolaşarak simit, midye ve deniz ürünü satan bazı satıcılar, günde 45-50 kilometre yürüyor.

Satıcılar, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada sırtladıkları deniz malzemeleri, midye ve simit tezgahlarıyla akşama kadar sahilde yürüyor. Sahile gelen vatandaşlara hizmet veren satıcılar, gün boyu ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını ve işleri iyi giderse kendilerinin de akşam saatlerinde denize girdiklerini ifade etti.

'45-50 KİLOMETRE YÜRÜYORUM'

“İnsanlar tatile geliyor. Ben burada ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum" diyen deniz malzemesi satıcısı Lütfü Çetin, açıklamasına şöyle devam etti:
"Çok şükür koronavirüse rağmen sezon açıldı. Satışlarımız da iyi gidiyor. Sabah 8'de gelip, akşam 8'de gidiyorum. Ortalama 45-50 kilometre yol yürüyorum. Yoruluyorum ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. İşim iyi giderse ben de denize giriyorum ama iyi gitmezse sahilde ürünlerimi satmak için dolaşmaya devam ediyorum"

'SİMİTLER BİTMEDEN DENİZE GİREMİYORUM'

'SİMİTLER BİTMEDEN DENİZE GİREMİYORUM'
Sahilde simit satarak para kazanmaya çalışan Eyüp İpek, ise şunları söyledi:
“Koronavirüs nedeniyle sezon geç açıldı. Ben de ekmek paramı kazanmak için sahile simit satmaya geldim. Sabahtan akşama kadar simitlerimi satmaya çalışıyorum. Günde 40-50 kilometre yürüyorum. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Denize simit bitmeden giremiyorum. Akşamları simitlerimi satınca giriyorum. Çalıştığımız için gün ortasında ya da sabah saatlerinde denize giremiyoruz." (DHA)
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