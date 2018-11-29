40. evlilik yıl dönümlerini hastanede kutladılar

İZMİR (AA) - İzmir'de tedavisi hastanede devam eden hasta için 40. evlilik yıl dönümü kutlaması yapıldı.

Konak ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Erol Ege, akciğerlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Doktorların yaptığı muayenede yatarak tedavi görmesine karar verilen Ege, hastanenin Palyatif Bakım Servisinde tedavi görmeye başladı.

Ege'nin eşi Berrin Ege, 40. evlilik yıl dönümleri nedeniyle eşine sürpriz bir kutlama yapma kararı aldı.

Doktorlardan alınan izinin ardından Ege çifti hastanede sağlık çalışanlarının da katılımıyla evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı.

- "Hastanede olmamız kutlama yapmamıza engel olmadı"

Berrin Ege, eşiyle her yıl düzenli olarak evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını, kocasını hastalığı sürecinde hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Ege, "Hastanede olmamız kutlama yapmamıza engel olmadı. Servis çalışanlarının da katılımıyla ile güzel bir kutlama yaptık. Sağ olsunlar, bu özel günümüzde de bizimle birlikte oldular, mutluluğumuzu paylaştılar. Eşime de moral oldu." dedi.

Konuşmakta zorluk çeken Erol Ege de sürpriz kutlamadan duyduğu mutluluğunu mimikleriyle ifade etti.

Kutlamaya katılan hastane başhekimi Enver Yalnız, Ege çiftinin bu özel gününe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yalnız, Palyatif Bakım Servisi gibi hastalarının uzun süre yatarak tedavi gördüğü birimlerde hasta, hasta yakını ve çalışan arasındaki iletişimin gücünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

