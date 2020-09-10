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40 gün entübe kaldı koronavirüsü yendi: Bin defa ölmüşüm gibi hissediyorum

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2020 14:39 | Son Güncelleme

Batman’da hastaneye başvuran ve korona virüs testi pozitif çıkan 75 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi. 40 gün entübe kalan yaşlı kadın "İnsanlar bir kez ölür fakat ben bu hastalıkta sanki bin defa ölmüşüm gibi hissediyorum." dedi.

40 gün entübe kaldı koronavirüsü yendi: Bin defa ölmüşüm gibi hissediyorum

Halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık şikayeti ile Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 75 yaşındaki Nura Başakçı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede hemen tedavi altına alındı. Kısa sürede hastalığın tüm belirtileri kendini gösterince durumu ağırlaşan Başakçı, yoğun bakım ünitesine aktarıldı. Dört gün sonra entübe edildi. 40 gün boyunca entübe kalan hasta yaşam mücadelesini kazandı ve sağlıkla taburcu edildi.

"SANKİ BİN DEFA ÖLMÜŞÜM GİBİ HİSSEDİYORUM"

53 gün boyunca kendisiyle yakından ilgilenen doktor ve sağlık çalışanlarına şükranlarını ileten 75 yaşındaki Nura Başakçı, "Nefes alamamak çok zor bir durum. Her nefes alışımda sanki kendimle boğuşuyordum. Bir yudum nefesin ne kadar önemli olduğunu kaybedince anlıyorsunuz. Çocuklarımın ağlaşmaları, ‘annem ölüyor’ diye feryatları hiç aklımdan çıkmıyor. İnsanlar bir kez ölür fakat ben bu hastalıkta sanki bin defa ölmüşüm gibi hissediyorum. Öyle ağrılarım oldu ki, anlatılması çok zor” dedi.

"ÇOK RÜYA GÖRÜYORDUM"

Sürekli rüya gördüğünü belirten Başakçı, şunları söyledi:

"Yoğun bakım servisinde uzun süre kalmışım fakat pek hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir hemşirenin bana yoğurt yedirdiği ve devamlı değişik rüyalar gördüğüm. Belki yüzlerce rüya beynimde uçuşuyor. Mesela bir keresinde başımda bir kız çocuğunun Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördüm. Havada uçuşan martıları görüyordum, bir seferinde de nefesimin kesildiğini ve artık ölmek üzere olduğumu ardından da Kelime-i Şahadet getirdiğimi hatırlıyorum, işte o esnada sanki başımda Azrail duruyordu. Çok şükür bu hastalığı yendim, evime ve çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum. Bugün iyileşmiş olmamda sağlık çalışanlarının çok büyük emeği var. Herkes elinden geleni yaptı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu virüs insanı yerle bir ediyor. Lütfen herkes çok dikkatli olsun ve kendisini korusun."

"ANNENİZDEN UMUTLUYUM SÖZÜ BİZE BÜYÜK UMUT OLDU"

Nura Başakçı’nın oğlu Sergen Başakçı ise, "Annemin sağlığına kavuşmasını beklemiyorduk, çok mutluyuz. Sağlık çalışanlarının bunda büyük emeği var. Başta Uz. Dr. Mustafa Ay ve Uz Dr. Şükrü Acar ile Uz. Dr. Zeynep Altıkulacı, Uz. Dr. Necmettin Tarak ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Yaşadığımız bu zorlu süreçte özellikle Uz. Dr. Mustafa Ay'ın ‘annenizden çok umutluyum’ sözleri bize sabır oluyordu, güç veriyordu. Bunun için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Annem şimdi rahat nefes alabiliyor, bizimle konuşuyor ve destek almadan yemeğini yiyebiliyor. Mutlu olmamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

(İHA)

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