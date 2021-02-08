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40 gündür kayıp oğlunu arıyor

08.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Cumali Gündoğan, Çevlik Sahilinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan oğlu 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ı 40 gündür arıyor.40 gün önce Çevlik Sahili’nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları, bir netice alınamayınca bitirilmişti.Oğlu bulunamayan ancak umudunu kaybetmeyen baba Cumali Gündoğan, tekne ve dalgıç tutarak oğlunu bulmaya çalışıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Cumali Gündoğan, Çevlik Sahilinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan oğlu 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ı 40 gündür arıyor.
40 gün önce Çevlik Sahili’nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları, bir netice alınamayınca bitirilmişti.
Oğlu bulunamayan ancak umudunu kaybetmeyen baba Cumali Gündoğan, tekne ve dalgıç tutarak oğlunu bulmaya çalışıyor. Dalgıç, denizin derinliklerine inerek kayıp Ali Nail’i arıyor.
40 gündür oğlunu aradığını belirten Gündoğan, "Bıkmadım bıkmayacağım, oğlumu almadan da gitmeyeceğim. Mümkünse eğer el uzatırsanız çok iyi olur. 40 gündür evime gitmiyorum, perişan olduk. Eve giremiyorum çünkü gittiğim zaman Ali’yi getirdin mi diye soruyorlar. Hepimiz perişan olduk. Ben bütün imkanlarımı kullanıyorum ve daha da kullanacağım. Mümkünse devlet yetkilileri siz de bir el atarsanız iyi olur. Denizde bulamadık, ne botunu ne de küreğini hiçbir şeyini bulamadım. Gerekirse Yunan adalarına da gideceğim. Oğlum ölü mü diri mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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