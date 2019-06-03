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40 günlük Asel Songül'den şehit amcaya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de 3 yıl önce PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın mezarını ziyarete bu bayram 40 günlük yeğeni Asel Songül Daniyar da getirildii.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -HAKKARİ'de 3 yıl önce PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın mezarını ziyarete bu bayram 40 günlük yeğeni Asel Songül Daniyar da getirildii.

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlıklar ile şehitliklerde yoğunluk yaşanıyor. Andızlı ve Uncalı Mezarlıkları'na gelerek yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, çevreyi temizleyip, dua etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlıkların girişinde çiçek ve çikolata dağıttı. Yaşlı ve engelliler ise yakınlarının mezarlarına golf arabalarıyla ulaştı.

BABASININ KUCAĞINDA ŞEHİT AMCASINA GELDİ

Uncalı Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri de sabahın ilk saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Şehit yakınları, mezar başlarında dualar edip, gözyaşı döktü.

2016 yılında Hakkari'de PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ı annesi Şengül Daniyar ve kardeşi Tuna Daniyar ile 40 günlük yeğeni Asel Songül bebek ziyaret etti. Bebeği kucağında ağabeyinin kabrini ziyarete gelen Tuna Daniyar, “Amcasını son ziyaretinde anne karnındaydı. Kırkımızı dün çıkardık. İlk bayramlaşmaya amcasına gelsin istedik" dedi.

'HEM MUTLU HEM HÜZÜNLÜYÜM'

Oğlunun mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup dua eden anne Şengül Daniyar, oğlu olmadan dördüncü Ramazan Bayramı'nı geçirdiğini belirtti. Her geçen gün acısının büyüdüğünü söyleyen anne, “Anlatacak bir şey yok. Bu dördüncü bayramımız. Asel Songül Daniyar da amcasını ziyarete geldi. Amcası da olsaydı bu bayram daha güzel olurdu ama nasip işte. Rabbim en iyisini bilir. Asel Songül ve amcası tabii ki görüşmüşlerdir. Mutlaka görüyorlardır birbirlerini. Bizim bütün mutluluk ve sevinçlerimiz yarımdır. Hem mutlu hem hüzünlüyüz. Ne diyeyim?" diye konuştu.

YAKINI YOK AMA 30 YILDIR ŞEHİTLİĞE GELİYOR

Şehit yakını olmamasına rağmen 30 yıldır şehitlikleri ziyaret ettiğini söyleyen Çorumlu Cuma Karaman ise “Bir yakınım yok ama 30 yıldır buraya gelip, giderim. Mezarları sularım. Ulusumuzdan duyduğumuz, işittiğimiz en büyük sevap, bir kabre su vermektir. Burada yatanlar yağlı kurşun ile gittiler. En büyük sevap ziyaret ve su vermek. Bundan daha büyük ne var? Duygulanmaz mı insan? Düşmanın yağlı kurşunu ile gitti hep bunlar. Kore'de görev yaptım. Gazi değilim ama orada askerlerin neler çektiğin gördüm. Vatanımıza kurban olayım ben" diyerek gözyaşı döktü.

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