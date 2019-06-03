40 günlük Asel Songül'den şehit amcaya ziyaret

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -HAKKARİ'de 3 yıl önce PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın mezarını ziyarete bu bayram 40 günlük yeğeni Asel Songül Daniyar da getirildii.

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlıklar ile şehitliklerde yoğunluk yaşanıyor. Andızlı ve Uncalı Mezarlıkları'na gelerek yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, çevreyi temizleyip, dua etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mezarlıkların girişinde çiçek ve çikolata dağıttı. Yaşlı ve engelliler ise yakınlarının mezarlarına golf arabalarıyla ulaştı.

BABASININ KUCAĞINDA ŞEHİT AMCASINA GELDİ

Uncalı Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri de sabahın ilk saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Şehit yakınları, mezar başlarında dualar edip, gözyaşı döktü.

2016 yılında Hakkari'de PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ı annesi Şengül Daniyar ve kardeşi Tuna Daniyar ile 40 günlük yeğeni Asel Songül bebek ziyaret etti. Bebeği kucağında ağabeyinin kabrini ziyarete gelen Tuna Daniyar, “Amcasını son ziyaretinde anne karnındaydı. Kırkımızı dün çıkardık. İlk bayramlaşmaya amcasına gelsin istedik" dedi.