HABER

40 güvercine evinde bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kuşlara olan tutkusuyla tanınan Hacı Eyüp Demirel (60), 1 ile 5 bin lira arasında alıcı bulan 40 güvercinine, evinin çatı katında bakıyor.

40 güvercine evinde bakıyor

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde kuşlara olan tutkusuyla tanınan Hacı Eyüp Demirel (60), 1 ile 5 bin lira arasında alıcı bulan 40 güvercinine, evinin çatı katında bakıyor. 40 yıllık kuşçu Demirel, "Evimde beslediğim kuşlarımı evlatlarım kadar seviyorum. Kuşlara baktıkça hastalığım, stresim de kalmıyor" dedi.
Merkez İpekyolu ilçesinin Ali Paşa Mahallesi'nde yaşayan Hacı Eyüp Demirel'in, evcil güvercin tutukusu 10 yaşında başladı. Bugüne kadar beslediği 3 bine yakın güvercinin satışını yapan Demirel, 7 katlı aparmanın iki katını satın alarak evin çatı bölümüne kuşlarına tel örgülü kafesler yaptırdı. Buğday ve yemle beslediği kuşları için yılda 4 bin lira harcama yapan Demirel önümüzdeki yıl Temmuz ayında yapılacak olan 'Kuş festivaline' hazırlık yapıyor.
KUŞLARA OLAN SEVGİM TARİF EDİLEMEZ
Kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söyleyen Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 1 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışını yaptığı kuşlarına evinin en manzaralı bölümünü ayırdığını söyledi.
KUŞLARIMI EVLATLARIM KADAR SEVİYORUM
5 kızından 4'ünü Türkiye'nin değişik kentlerindeki üniversitelerde okuttuğunu söyleyen Demirel, "Kuşçuluk mesleğini 40 yıldır yapıyorum. Yılda bir seminerlerimiz var, festivallerimiz var. Van kuşunun özelliklerini gösteriyoruz. Halk arasında 'Van kuşu' olarak bilinen güvercinlerin en büyük özelliği, havada uzun süre kalması. Havada 6-7 saat kalan kuşlar 4 ile 5 bin lira arasında satılıyor. Şu ana kadar 3 bine yakın kuş sattım" dedi.
EVİMİ KUŞLAR İÇİN ALDIM
Evini kuşlar için aldığını analatan Demirel, "Evimin en güzel yerini de kuşlara ayırdım. Dubleks evi de kuşlarım için aldım. Kuşlarıma gözüm gibi bakıyorum. Sabah, öğle ve akşam yemlerini veriyoruz. Temizliklerini yapıp, aşı yapıyoruz. Festivallere giriyoruz. Van kuşunu tanıtıyoruz bir nevi. Yabancılar başka kuşlar getiriyorlar buraya. Biz bunların neslini çoğaltmak istiyoruz. Evlatlarım gibi seviyorum. Bunlar olmazsa yaşamayamam. Kuşlara baktıkça hastalığım, stresim de kalmıyor. Kuşlar benim herşeyim" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

40 güvercine evinde bakıyor40 güvercine evinde bakıyor40 güvercine evinde bakıyor40 güvercine evinde bakıyor

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Tokat'ta manda sayısı, 8 yılda 10 binlere ulaştıTokat'ta manda sayısı, 8 yılda 10 binlere ulaştı
Ağrı’da değirmen çarkları dönmeye başladıAğrı’da değirmen çarkları dönmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.