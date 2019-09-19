40 güvercine evinde bakıyor

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde kuşlara olan tutkusuyla tanınan Hacı Eyüp Demirel (60), 1 ile 5 bin lira arasında alıcı bulan 40 güvercinine, evinin çatı katında bakıyor. 40 yıllık kuşçu Demirel, "Evimde beslediğim kuşlarımı evlatlarım kadar seviyorum. Kuşlara baktıkça hastalığım, stresim de kalmıyor" dedi.

Merkez İpekyolu ilçesinin Ali Paşa Mahallesi'nde yaşayan Hacı Eyüp Demirel'in, evcil güvercin tutukusu 10 yaşında başladı. Bugüne kadar beslediği 3 bine yakın güvercinin satışını yapan Demirel, 7 katlı aparmanın iki katını satın alarak evin çatı bölümüne kuşlarına tel örgülü kafesler yaptırdı. Buğday ve yemle beslediği kuşları için yılda 4 bin lira harcama yapan Demirel önümüzdeki yıl Temmuz ayında yapılacak olan 'Kuş festivaline' hazırlık yapıyor.

KUŞLARA OLAN SEVGİM TARİF EDİLEMEZ

Kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söyleyen Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 1 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışını yaptığı kuşlarına evinin en manzaralı bölümünü ayırdığını söyledi.