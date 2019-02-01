40 İLDE YAPILAN YASADIŞI BAHİS OPERASYONU KAMERADA

-197 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yapılan operasyonda 197 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Polisin adreslerdeki çalışmaları hala devam ediyor. Öte yanda yapılan operasyona ilişkin polis kameralarına ekiplerin yaptığı aramalar ve aramalarda ele geçirilen paralar görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen paralar

-Genel ve detaylar

